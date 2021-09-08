Главный конкурент России — очень мощный. Хорватия крупно победила, а Влашич забил

Пока сборная России мучилась с Мальтой, в параллельном матче встречались её конкуренты по квалификации ЧМ-2022. Хорватия на своём поле в Сплите принимала Словению. Хозяева изначально были явными фаворитами, но всё оказалось слишком просто.

Картина игры стала понятна с первых же минут. Хорваты насели на ворота словенцев и терроризировали их бесконечными навесами. Гости поначалу справлялись и даже пытались огрызаться с помощью забросов за спины защитников, но к середине тайма запахло голом в их ворота. Итог закономерный: на 33-й минуте у хорватов прошла подача с правого фланга, находившийся в одиночестве полузащитник Марио Пашалич пробил, но угодил в штангу, а вот нападающий Марко Ливайя (помните, как он играл за «Рубин»?) на добивании уже не простил — 1:0.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c03670e78301f1082203" data-vnd="c03670e78301f1082203" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c03670e78301f1082203" width="100%" height="100%" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме картина не изменилась. Хорватов такое скромное преимущество в счёте не устраивало, и они продолжили душить соперника. На 66-й минуте хозяева добились своего. Иван Перишич на левом фланге «уничтожил» защитника и прострелил во вратарскую, где мяч ждал Пашалич. Экс-хавбеку «Спартака» оставалось лишь подставить ногу, что он и сделал — 2:0.



По такой игре преимущества в два мяча было более чем достаточно, но сборная Хорватии не успокоилась. Моменты у ворот словенцев продолжили сыпаться один за другим. Хозяевам даже не нужны были паузы для передышки.



А на последней, четвёртой компенсированной минуте случился самый интересный момент для нас. Форвард Мислав Оршич навесил на дальнюю штангу, и до мяча добрался уже бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Счёт 3:0 лучше отображает картину игры, но суть не в этом. Благодаря третьему голу Хорватия обошла Россию по разнице забитых и пропущенных мячей (7 против 6). Теперь хорваты занимают первое место в группе H, а наша команда опустилась на вторую строчку. Из хорошего можно отметить лишь то, что Словения увязла на четвёртой позиции и отстаёт от сборной России уже на шесть очков. Третьими идут словаки (9).

Если вернуться к матчу Хорватия — Словения, то вот немного статистики: перевес по ударам в пользу хозяев — 22 против 6, в створ — 10 против 2. Владение мячом, разумеется, тоже было за хорватами (63 процента). Преимущество очевидно, но по игре оно ощущалось ещё сильнее — Хорватия просто не заметила соперника. Очень мощно.

Впереди решающие матчи отборочного этапа. В октябре и ноябре команды проведут оставшиеся четыре тура. И если Хорватия сыграет свои встречи так же, как со Словенией, то России придётся рассчитывать максимум на второе место, которое отправляет в стыковые матчи. А ведь в последнем туре наша команда сыграет с хорватами на выезде. На фоне игры России с Мальтой такая форма основного соперника пугает.