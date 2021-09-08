Карпин объяснил отсутствие футболиста сборной России Джикии в матче с мальтийцами
По словам главного тренера, защитник был уставшим после матчей с хорватами и киприотами.
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По словам главного тренера, защитник был уставшим после матчей с хорватами и киприотами.
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Футболист сборной России Георгий Джикия не появился на поле в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года с командой Мальты
Встреча завершилась победой российской сборной со счетом 2:0. Место Джикии в центре обороны занял Максим Осипенко, который провел дебютный матч за национальную команду.
«Состояние Джикии оценивали после игр. Он сыграл две игры по 90 минут, и оно у него было не самым лучшим. Поэтому играл Осипенко. Даже анализы крови показывали усталость», — сказал Карпин.
В компенсированное время встречи после удара Осипенко защитник сборной Мальты вынес мяч с линии ворот. Видеоассистенты рефери просмотрели эпизод и не зафиксировали взятия ворот. «Жалко, что не засчитали гол Осипенко. Хотя могли забить в других моментах, но и пропустить тоже могли», — отметил главный тренер сборной России.
Во вторник исполнилось 10 лет со дня гибели игроков и тренеров ярославского хоккейного клуба «Локомотив» в авиакатастрофе. Во втором тайме на табло появилось изображение в память о трагедии, а на трибунах — баннер. На полотне было написано «Со льда в вечность. 07.09.2011». «Эту победу от себя и команды хочу посвятить ярославскому “Локомотиву”, разбившемуся 10 лет назад», — заключил Карпин.
В следующем матче отборочного турнира сборная России 8 октября примет команду Словакии.