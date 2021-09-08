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10Первая победа Карпина во главе сборной
15Лапти, балалайки и победные эмоции. Россия — трижды чемпион мира по пляжному футболу
11:34 (мск), источник: ТАСС

Карпин объяснил отсутствие футболиста сборной России Джикии в матче с мальтийцами

По словам главного тренера, защитник был уставшим после матчей с хорватами и киприотами.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Футболист сборной России Георгий Джикия не появился на поле в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года с командой Мальты из-за усталости. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Встреча завершилась победой российской сборной со счетом 2:0. Место Джикии в центре обороны занял Максим Осипенко, который провел дебютный матч за национальную команду.

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«Состояние Джикии оценивали после игр. Он сыграл две игры по 90 минут, и оно у него было не самым лучшим. Поэтому играл Осипенко. Даже анализы крови показывали усталость», — сказал Карпин.

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В компенсированное время встречи после удара Осипенко защитник сборной Мальты вынес мяч с линии ворот. Видеоассистенты рефери просмотрели эпизод и не зафиксировали взятия ворот. «Жалко, что не засчитали гол Осипенко. Хотя могли забить в других моментах, но и пропустить тоже могли», — отметил главный тренер сборной России.

Во вторник исполнилось 10 лет со дня гибели игроков и тренеров ярославского хоккейного клуба «Локомотив» в авиакатастрофе. Во втором тайме на табло появилось изображение в память о трагедии, а на трибунах — баннер. На полотне было написано «Со льда в вечность. 07.09.2011». «Эту победу от себя и команды хочу посвятить ярославскому “Локомотиву”, разбившемуся 10 лет назад», — заключил Карпин.

В следующем матче отборочного турнира сборная России 8 октября примет команду Словакии.

Россия
2:0
Первый тайм: 1:0
Мальта
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