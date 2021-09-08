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11:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахстан — это почти образец силы воли». Российские СМИ — о ничьей с Боснией в отборе ЧМ-2022

Российский сайт «Спорт-Экспресс» в своем обзоре прошедших игр отборочного цикла чемпионата мира-2022 отметил ничью сборной Казахстана в гостевом матче с Боснией и Герцеговиной, сообщает корреспондент.

КазахстанОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла в Зенице и завершилась со счетом 2:2.

«Чемпионы мира в последнее время оказались под огнем критики. Первая в истории серия из пяти матчей без побед, две ничьих в отборочном цикле и пять игр подряд, в которых счет открывали соперники! С последней проблемой было покончено эффектно — и передача Бензема “шведой”, и аналогичный удар Гризманна стали украшением европейского футбольного вечера.

Вернувшийся в «Атлетико» форвард стал лишь четвертым игроком «трехцветных», преодолевшим рубеж в 40 мячей за сборную. Теперь Гризманн отстает только от Тьерри Анри (51 гол) и Оливье Жиру (46), которого на этот раз Дидье Дешам оставил без вызова в национальную команду. Что до отличившегося 41 раз Мишеля Платини, то с легендой нынешний герой Франции сравнялся после перерыва, удивив Градецки ударом в ближний угол.

В целом же можно констатировать, что вторник сложился в пользу пропускавшей тур Украины с ее пятью ничьими. Кроме финнов, очки потеряла Босния, которой, казалось, удалось переломить игру голом с пенальти и результативной подачей углового в исполнении Пьянича. Однако замыкающий таблицу Казахстан в сентябре — это почти образец силы воли. Подопечные Талгата Байсуфинова на шестой добавленной минуте оставили без победы Украину, а теперь полузащитник ЦСКА Зайнутдинов повторил номер в Зенице. Боснийцы остались четвертыми, и хотя по потерянным очкам они опережают украинцев, все должны решить очные матчи конкурентов", — говорится в тексте.

Отметим, что для Казахстана это третий ничейный результат в текущей квалификации при двух поражениях. Следующую игру подопечные Талгата Байсуфинова проведут с той же Боснией и Герцеговиной на своем поле 9 октября.

Босния и Герцеговина
2:2
Первый тайм: 0:0
Казахстан
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