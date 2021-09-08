«Казахстан — это почти образец силы воли». Российские СМИ — о ничьей с Боснией в отборе ЧМ-2022

Встреча прошла в Зенице и завершилась со счетом 2:2.

«Чемпионы мира в последнее время оказались под огнем критики. Первая в истории серия из пяти матчей без побед, две ничьих в отборочном цикле и пять игр подряд, в которых счет открывали соперники! С последней проблемой было покончено эффектно — и передача Бензема “шведой”, и аналогичный удар Гризманна стали украшением европейского футбольного вечера.

Вернувшийся в «Атлетико» форвард стал лишь четвертым игроком «трехцветных», преодолевшим рубеж в 40 мячей за сборную. Теперь Гризманн отстает только от Тьерри Анри (51 гол) и Оливье Жиру (46), которого на этот раз Дидье Дешам оставил без вызова в национальную команду. Что до отличившегося 41 раз Мишеля Платини, то с легендой нынешний герой Франции сравнялся после перерыва, удивив Градецки ударом в ближний угол.

В целом же можно констатировать, что вторник сложился в пользу пропускавшей тур Украины с ее пятью ничьими. Кроме финнов, очки потеряла Босния, которой, казалось, удалось переломить игру голом с пенальти и результативной подачей углового в исполнении Пьянича. Однако замыкающий таблицу Казахстан в сентябре — это почти образец силы воли. Подопечные Талгата Байсуфинова на шестой добавленной минуте оставили без победы Украину, а теперь полузащитник ЦСКА Зайнутдинов повторил номер в Зенице. Боснийцы остались четвертыми, и хотя по потерянным очкам они опережают украинцев, все должны решить очные матчи конкурентов", — говорится в тексте.