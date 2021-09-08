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07:33 (мск), источник: Vesti.kz

В Украине отреагировали на подарок от Казахстана в отборе ЧМ-2022

В Украине высказались о ничьей сборной Казахстана по футболу в выездном матче отбора к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
УкраинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Зенице, завершилась со счетом 2:2. Подопечные Талгата Байсуфинова ушли от поражения на 95-й минуте.

«Подарок для Украины. Босния теряет победу над Казахстаном на 90+5. Фантастика.

В группе, где выступает Украина, очень много команд, которые играют вничью. А потому встреча боснийцев и казахов была крайне важна. Особенно для первых, если они хотят побороться за второе место. Однако у боснийцев не пошло все с самого начала. В первой половине они не реализовали несколько моментов, а уже после перерыва умудрились пропустить первыми, переплюнув “достижение” Украины.

Правда, после этого коллектив Петева сумел собраться и круто поменять ситуацию. Сначала Миралем Пьянич без труда реализовал пенальти, а за четыре минуты до конца основного времени Менало вывел боснийцев вперед. Что интересно, также с передачи Пьянича. По всем статистическим показателям хозяева были лучше, нанеся за 90 минут 23 удара, в то время, как соперник — всего шесть. И казалось, что все так и закончится, но казахи сравняли. Точно так же как и с Украиной. На 90+5 Зайнутдинов сделал счет 2:2 и закрутил интригу в группе.

Босния отстает от Украины на два очка, имея игру в запасе. Все решится в очных встречах», — пишет ua-football.com.

Напомним, что ранее Казахстан дважды отобрал очки у Украины (1:1, 2:2).

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Босния и Герцеговина
2:2
Первый тайм: 0:0
Казахстан
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