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11:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Экс-президент «Локомотива» раскритиковал игру сборной России на матче с Мальтой

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал игру российской сборной на матче с Мальтой и заявил, что это было «просто отвратительно». Его слова приводит Metaratings.ru.

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Наумов отметил, что его удивила команда соперника, которая выглядела очень здорово. Он предположил, что итальянский тренер мальтийских игроков хорошо с ними поработал.

Россия сыграла просто отвратительно. Было какое-то безволие, особенно в первом тайме. Сборная наша удивила. Надеюсь, что игра улучшится, но то, что они показали сегодня это просто отвратительно!
Николай Наумов
экс-президент московского «Локомотива»

По его мнению, полузащитник Арсен Захарян вообще потерялся и опустил руки, также его не устроила игра полузащитника Александра Ерохина. Наумов отметил, что мальтийцы при этом спокойно выходили из-под прессинга, и если бы не пенальти и не навыки вратаря Маринато Гильерме, матч мог бы закончиться со счетом 1:1.

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Игра состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. На десятой минуте забил гол нападающий Федор Смолов, ставший капитаном команды в этой игре. На 84-й минуте преимущество россиян увеличил полузащитник Зелимхан Бакаев, осуществивший пенальти.

Россия
2:0
Первый тайм: 1:0
Мальта
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