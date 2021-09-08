Экс-президент «Локомотива» раскритиковал игру сборной России на матче с Мальтой

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Наумов отметил, что его удивила команда соперника, которая выглядела очень здорово. Он предположил, что итальянский тренер мальтийских игроков хорошо с ними поработал.

Россия сыграла просто отвратительно. Было какое-то безволие, особенно в первом тайме. Сборная наша удивила. Надеюсь, что игра улучшится, но то, что они показали сегодня это просто отвратительно! Николай Наумов экс-президент московского «Локомотива»

По его мнению, полузащитник Арсен Захарян вообще потерялся и опустил руки, также его не устроила игра полузащитника Александра Ерохина. Наумов отметил, что мальтийцы при этом спокойно выходили из-под прессинга, и если бы не пенальти и не навыки вратаря Маринато Гильерме, матч мог бы закончиться со счетом 1:1.

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