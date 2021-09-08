«Это большая ошибка». Игрок «Барселоны» — о ничьей с Казахстаном в квалификации ЧМ-2022

«Это большая ошибка, и сказать нечего. Мы потеряли дома два важных очка. У нас было много возможностей, но мы ими не воспользовались. Таков футбол, где за упущенный шанс наказывают. Мы вернулись после пропущенного гола и вышли потом вперед в счете. Обидно упускать победу в конце матча.



Против них нелегко играть. Они также набрали очки против других соперников, но если хотим быть в числе первых двух команд в группе, надо обыгрывать Казахстан дома.



После Франции мы надеялись на другой результат. Не то чтобы мы плохо сыграли, но мы не рисковали. Через месяц будут игры в Казахстане и Украине, и мы должны там набирать очки», — приводит слова Пьянича Scsport.