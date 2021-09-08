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12:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Это большая ошибка». Игрок «Барселоны» — о ничьей с Казахстаном в квалификации ЧМ-2022

Футболист сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич прокомментировал прошедший матч с Казахстаном в отборочном цикле чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
Босния и ГерцеговинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Правами на Пьянича обладает «Барселона», которая в начале сентября отдала его в аренду турецкому «Бешикташу».

«Это большая ошибка, и сказать нечего. Мы потеряли дома два важных очка. У нас было много возможностей, но мы ими не воспользовались. Таков футбол, где за упущенный шанс наказывают. Мы вернулись после пропущенного гола и вышли потом вперед в счете. Обидно упускать победу в конце матча.

Против них нелегко играть. Они также набрали очки против других соперников, но если хотим быть в числе первых двух команд в группе, надо обыгрывать Казахстан дома.

После Франции мы надеялись на другой результат. Не то чтобы мы плохо сыграли, но мы не рисковали. Через месяц будут игры в Казахстане и Украине, и мы должны там набирать очки», — приводит слова Пьянича Scsport.

Встреча в Зенице завершилась со счетом 2:2. Команды сыграют между собой 9 октября.

Босния и Герцеговина
2:2
Первый тайм: 0:0
Казахстан
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