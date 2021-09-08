Белорусы сыграют с бельгийцами в отборочном матче футбольного чемпионата мира
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси поведут сегодня очередной матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси поведут сегодня очередной матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем пятом поединке белорусы примут в Казани лидера квалификационной группы Е команду Бельгии. Эту встречу будет обслуживать польская бригада судей, которую возглавит Павел Рачковски, его ассистентами станут Радослав Сейка и Адам Купсик, резервный рефери — Томаш Мусял. Игра начнется в 21.45 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 2».
Футболисты Бельгии приехали в Казань без ряда игроков основного состава. В частности, с белорусами не сыграют лидер атак бельгийской команды Ромелу Лукаку, основной голкипер Тибо Куртуа, полузащитник Аксель Витсель и защитник Ян Вертонген. В первом круге отборочного турнира белорусские футболисты уступили бельгийцам на их поле с крупным счетом 0:8 и сегодня будут стараться реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Главный тренер белорусской сборной Георгий Кондратьев считает, что его подопечные в последних матчах сыграли неплохо, команда прогрессирует, игроки находятся в хорошем тонусе и сегодня должны хорошо выступить против грозных соперников.
На старте нынешней квалификации белорусы выиграли на своем поле у эстонцев со счетом 4:2. После фиаско в Бельгии последовали еще два поражения — от Чехии (0:1) и Уэльса (2:3). Бельгийцы, кроме виктории над белорусами, обыграли Уэльс (3:1). Эстонию (5:2) и Чехию (3:0), а также сыграли вничью с чехами (1:1). В другом сегодняшнем матче этой группы команда Уэльса примет в Кардиффе сборную Эстонии.
Положение команд: Бельгия — 13 очков (5 матчей), Чехия — 7 (5), Уэльс — 6 (3), Беларусь — 3 (4), Эстония — 0 (3).
Также сегодня пройдут встречи еще в четырех группах:
В — Греция — Швеция, Косово — Испания. Положение команд: Испания — 10 (5), Швеция — 9 (3), Косово — 4 (4), Греция — 3 (3), Грузия — 1 (5).
С — Италия — Литва, Северная Ирландия — Швейцария. Положение команд: Италия — 11 (5), Швейцария — 7 (3), Болгария — 5 (5), Северная Ирландия — 4 (3), Литва — 0 (4).
I — Польша — Англия, Венгрия — Андорра, Албания —
J — Исландия — Германия, Армения — Лихтенштейн, Северная Македония — Румыния. Положение команд после пяти туров: Германия — 12, Армения — 10, Румыния — 9, Северная Македония — 8, Исландия — 4, Лихтенштейн — 0.