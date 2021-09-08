Франция наконец победила — впервые со стартового матча Евро. Но проблемы остались

«Мы недостаточно агрессивны, недостаточно выкладываемся. Нужно больше стараться, потеть и играть с желанием», — сказал Поль Погба после ничьей с Боснией и Герцеговиной. Если уж Погба говорит, что игроки должны больше потеть на поле, значит, у команды действительно проблемы.

Предыдущая победа сборной Франции случилась 15 июня — в первом туре чемпионата Европы. Забавно, что обыграть удалось звёздную Германию, а после этого последовали ничьи с Венгрией, Португалией, Швейцарией, Боснией и Украиной. Четыре из этих пяти игр французы обязаны выигрывать просто по статусу, не говоря о превосходстве в индивидуальном мастерстве. Таким образом, две победы разделили почти три месяца.

Одолеть Финляндию удалось благодаря дублю Гризманна, который догнал по голам за сборную Платини (у обоих по 41 голу). Кстати, первый гол — просто прекрасный, с отличным пасом Бензема и остроумной обработкой Гризманна. Но одной победы в пяти матчах всё равно недостаточно.

Сначала небольшое уточнение. Обрушиваться с критикой только из-за последних результатов, вне контекста самих матчей — глупость. Конечно, Франции не везло, команда заслуживала забить ещё несколько голов. Для убедительности пара цифр.

В течение пяти матчей без побед французы нанесли 77 ударов и допустили 41 удар по своим. Разница по ударам из штрафной также впечатляет: 39−20. Соотношение явных голевых моментов по данным Opta тоже в пользу Франции: 15−9. Здесь, кстати преимущество уже не настолько мощное, и можно сказать, что доминированию команды над соперниками не хватает конкретики в виде явных моментов. Но неважно: такого преимущества по моментам должно хватать хотя бы для пары побед.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c03670e78301f1082203" data-vnd="c03670e78301f1082203" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c03670e78301f1082203" width="100%" height="100%" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Пропущенные голы — тоже тема для обсуждения. Например, Джеко отличился после обреза Лемара на своей половине поля, а гол Украины случился сразу после момента, когда обязан был забивать Марсьяль. Шапаренко забил в контратаке через 12 секунд после этого. Такие эпизоды — переходные моменты, которые застают команду врасплох. Нельзя говорить об игровом кризисе из-за таких голов. Кстати, в матче с Боснией французы тайм провели в меньшинстве, и ничья при таком раскладе — точно не провал.

Поэтому — нет, нельзя просто критиковать команду за результаты, отмахнувшись от неудачного стечения обстоятельств, оно слишком явное. Но дело в том, что повод для критики — это не совсем результаты, вернее, не столько они, сколько более глубокие проблемы, о которых нужно было бы сказать независимо от того, удалось ли чемпионам мира обыграть Боснию.

Если вспомнить предыдущие турниры, Евро-2016 и ЧМ-2018, Франция в принципе не разносила соперников и не имела подавляющего превосходства. Не говоря о зрелищном футболе. Нет, это была машина контроля, в атаке полагавшаяся на индивидуальное мастерство Мбаппе и Гризманна, которым мастерски создавал пространство Жиру, а защищалась и качеством, и количеством. А защищаться она умела.

На победном чемпионате мира французы за весь турнир уступали в счёте всего семь минут (в матче с Аргентиной). На домашнем Евро, где команда заняла второе место, была одна волевая победа: над Северной Ирландией, которая забила на второй минуте и удерживала преимущество почти час, но всё-таки не удержала. Ещё 11 минут Франция проигрывала в финале португальцам после гола Эдера в овертайме. Итого: лишь три раза в 14 матчах (в сумме 74 минуты) им было необходимо атаковать, а всё остальное время можно было играть по счёту.

Дидье Дешам создал команду, которая раздражала скучным стилем, но могла забить из ничего и лучше всех умела защищать минимальное преимущество. Такой футбол не подчёркивал выигрышные качества звёзд атаки (они просто недостаточно часто оказывались у чужих ворот), но, на самом деле, требовал от игроков многих качеств.

В первую очередь, концентрации и хладнокровия. Концентрации у своих ворот, чтобы не допускать ошибок, хладнокровия — у чужих, чтобы за них наказывать. Невозможно выиграть чемпионат мира и дойти до финала Евро, пропустив 10 голов в 14 матчах, если привозить моменты и делать подарки соперникам.

И если посмотреть на последние матчи с этой точки зрения, то команда изменилась. А результат отражает эти изменения. Обрез Лемара, который неточно отдал центральному защитнику — детский, недопустимый для чемпионов мира. Подкат Кунде, за который его удалили — глупый и избыточный, ему не нужно было спасать, он не был последним защитником, всё происходило далеко от ворот. Просто в рабочем моменте на бровке зачем-то пошёл в подкат поднятой прямой ногой. И то, и другое — нехватка дисциплины.

Проблемы с дисциплиной всегда трудно разложить на причинно-следственные связи. Вернее, можно, но не на одну — их всегда много. Например, ушёл Матюиди, который и в поздние годы был важен для обеспечения командного баланса. Он был небыстр, но всегда находился там, где нужно. Рабьо другой, он хуже выбирает позицию, это сказывается на всей команде, и это важно, потому что в сборной Франции хватает игроков, которых нужно страховать.

Ещё одно важное изменение — и о нём уже много сказано — возвращение Бензема. На первый взгляд, он категорически усилил сборную. Забил четыре гола на Евро, участвует в каждой атаке (в победном матче с Финляндией у него голевой и предголевой пасы). Не сравнить с невзрачным Жиру (0 голов на победном чемпионате мира). Но проблема в том, что яркость Бензема не стала естественным дополнением к этой дисциплинированной команде, а отчасти разрушила в ней баланс.

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Бензема — взрывной, креативный и непредсказуемый, причём непредсказуемый и для партнёров по команде. Если Жиру дисциплинированно торчал между центральными защитниками, создавая глубину атаки (и пространство для рывков Мбаппе), то Бензема свободно блуждает по полю в поисках возможности обострить. Он, Мбаппе (который сейчас получает больше свободы, чем три года назад), Погба, которому тоже нужно давать свободу при подключениях к атаке, Гризманн, который здорово проявляет себя в сборной — в команде стало многовато художников. И в то же время не играет Канте.

Канте в лучшей форме способен подстраховать полполя по вертикали. Но сейчас его нет, а на Евро он не всегда справлялся с объёмом работы, причём не только беговой, но и по принятию решений. Команда, которая разбивается на группу атаки и группу обороны, подставляет опорника.

Из таких мелочей складывается итоговая картина: Франция на Евро-2020 позволяла соперникам больше, чем несколько лет назад. И продолжает позволять сейчас. Пиковая Франция при Дешаме, скучная и монотонная, дожимала до победы даже те матчи, в которых не превосходила соперников. А сейчас не выигрывает даже те, в которых индивидуально сильнее на порядок. Как со Швейцарией, где Франция просто бросила играть при счёте 3:1 — и уже не смогла включиться.

Есть ещё одна проблема, но о ней нельзя судить по тому, что происходит на поле: единство команды. Естественно, о конфликтах нельзя судить по слухам, но на командный дух жалуется не только Погба. Льорис, капитан команды, перед матчем с Финляндией сказал, что индивидуальный уровень игроков сборной вырос, но самоотдачи стало меньше. Намёк на кого-то конкретно? Даже если нет, это показательный момент.

Так же, как показательным моментом был конфликт Мбаппе и Жиру в начале Евро, который попал в прессу. Конфликт, который, возможно, начался из-за недоразумения или неправильной формулировки Жиру, но не прекратился даже после того, как Оливье извинился (перед Мбаппе, хотя его слова относились к другим игрокам). Мбаппе понадобилось собрать из-за этого эпизода пресс-конференцию, чтобы высказаться: Дешам не дал, но после матча с Германией Мбаппе всё равно выразил недовольство.

Возможно, это просто совпадение, что конфликты начались после того, как вернулся Бензема. Возможно, сборная действительно стала распадаться на группировки, как полагают инсайдеры L«Équipe. В любом случае даже по публичным заявлениям — обычно политкорректным и формальным — видно, как изменилась ситуация. Вот что говорил Льорис после финала чемпионата мира: “Дешам поменял нашу игру и сделал всё правильно. В том, что касается концентрации, мы очень хорошо поработали”.

После победы капитан подчёркивал высокую концентрацию. После серии без побед говорит о том, что индивидуальный уровень игроков вырос, но самоотдачи не хватает. Посыл очевиден. Можно было бы сказать, что Льорис пристрастен, но дело не в его личной позиции. А в результате. Который, конечно, зависит и от контекста и стечения обстоятельств, но сводится только к ним. Особенно если речь о такой сильной команде.