Карпин выведет Россию на чемпионат мира. Колонка Аленичева

В конце июня моя колонка в «СЭ» называлась «Карпина — в сборную!». Пожелание сбылось, но ждать от нашей команды феерического футбола, настоящего зрелища в первых же матчах при новом тренере не приходится. У Валерия было совсем мало времени — мы должны это признать, понять и принять.

При этом приятно, что задача на сентябрьский мини-цикл решена, взято семь очков. Конечно, всегда хочется большего — девяти, но нужно осознавать, что Россия встречалась в том числе с одной из лучших сборных Европы, действующим вице-чемпионом мира. Сделали с Хорватией ничью, не пропустили, это наш главный соперник в группе, так что в целом результат неплохой.

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Порадовало еще то, что выступили на ноль во всех матчах. Казалось бы, Кипр и Мальта — «карлики». Но это стереотип — десять лет назад они были такими, но сейчас прибавили. Убедился в этом, побывав во вторник на «Открытие Банк Арене». Мне очень понравился рисунок игры мальтийцев — люди приехали не отбиваться, а показывать нормальный футбол. Кстати, у меня в связи с этим есть пожелание клубам РПЛ: посмотрите на Мальту, которая не боялась, не «ставила автобус», не выбивала мяч по аутам, а действовала раскрепощенно все 90 минут. Вот этого, смелости и хорошей спортивной наглости, некоторым нашим командам не хватает, особенно в еврокубках.

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С другой стороны, от сборной России хочется более интересного футбола. Поэтому и говорил раньше, что ей нужны изменения. Они начались: появились Захарян с Тюкавиным, Осипенко привлечен, Самошников выходил на поле. Видел перемены и в собственно игре: ребята стараются больше контролировать мяч. И обращаюсь к Алану Дзагоеву, надеюсь, он это прочитает: как можно быстрее набирай форму, лови тонус. С твоим возвращением у национальной команды появится комбинационный стиль. Считаю Алана одним из лучших (если не абсолютно лучшим) центральных полузащитников РПЛ, классным распасовщиком. Дзагоев способен разрезающей, тонкой передачей найти нападающего на чужой половине поля. Это как раз то, чего сейчас не хватает сборной.

Принимать же такие пасы есть кому — вижу, как старается открываться Смолов, но нет исполнителя, который четко снабдил бы Федора мячом вблизи штрафной соперника. Конечно, хотелось бы, чтобы Миранчук получал больше практики в «Аталанте» — мы все видели, что Алексей пока очень далек от оптимального состояния. А если Леша наберет форму, если появится Дзагоев, если все нормально будет с Головиным, то тогда можно начинать говорить о футболе, который нужен нам для успеха в оставшихся матчах отборочного цикла ЧМ-2022.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTkpS7NoDcY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTkpS7NoDcY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTkpS7NoDcY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Предвижу, как кто-то из болельщиков сейчас говорит — что-то Аленичев уж больно оптимистичен. Я побывал не только в Тушине на Мальте, но и в Лужниках на Хорватии — конечно, видел и слышал реакцию людей, понимаю их. Действительно, нам пока крайне не хватает стабильности, очень многие аспекты нуждаются в улучшении.

С хорватами отдали инициативу после первых 30 минут, как-то успокоились. На Кипре вроде полностью контролировали ход встречи, но в последние полчаса хозяева вдруг стали нас «возить». Да, сказалась жара — но ведь оба соперника в равных условиях. Быстро заставили ошибиться мальтийцев — и вместо того, чтобы включиться, забить второй и добить островитян, дали им поднять голову, появилась какая-то академичность. Подобное нельзя допускать!

28 фотографий 28 фотографий 28 фотографий Россия — Мальта: болельщики скучали, игроки перекусывали на поле, Карпин ярко жестикулировал

Все это нервирует болельщиков, меня в том числе. Уверен, что и тренерский штаб тоже. Так что свою порцию критики сборная заслужила. Но здесь вернусь к тому, с чего начал: Валере и команде катастрофически не хватало времени на подготовку и наигрывание связей.

Что касается «физики» — а мы начинали «умирать» уже к 60-й минуте, — то я во вторник даже пошутил на трибуне, что футболисты, наверное, мыслями уже в клубах, в предстоящем на выходных туре РПЛ. Мол, уж Мальту как-то победим, и нужно думать о субботе, воскресенье и понедельнике.

Безусловно, такое недопустимо. Перелеты, погода и прочее — это все отговорки. Те же мальтийцы в Москву прибыли на выезд, здесь для них холодновато — но люди показали, что способны поддерживать приличный темп весь матч. Как ни грустно сравнивать нас с аутсайдером…

В ложе «Открытие Банк Арены» поговорил с Хабибом Нурмагомедовым. Великий боец — оптимист, не стал критиковать сборную России, сказав, что ребятам сейчас непросто, это видно, но в любом случае возьмем три очка. Хабиб станет переживать за НашихПарней и в дальнейшем. Вспомнили его папу, Абдулманапа, страстно болевшего за «Спартак». Сын же — фанат «Реала». Шутили даже — давай заявим тебя за мадридцев, отлично будешь смотреться в атаке в паре с Бензема.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTjpAPbMDHT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTjpAPbMDHT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTjpAPbMDHT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дмитрий Аленичев (@dmitry.alenichev)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но вернемся к сборной. В чем главное отличие нынешней от образца Станислава Черчесова? Этот вопрос звучит в последние дни очень часто. Мне кажется, что у той команды присутствовала какая-то боязнь — почти всегда она играла вторым номером. Случались исключения, но крайне редко. При Карпине же заметил, что стараемся действовать от себя, первым номером. При этом нужно найти баланс между обороной и атакой, необходим высокий прессинг. Плюс со стороны кажется, что атмосфера в коллективе стала лучше. Не потому, что футболисты так сказали, тот же Смолов — это просто видно.

Но вот ход со сменой капитанов меня удивил. Есть Джикия, он старше Баринова, и достоин носить повязку постоянно. Или Смолов — если станет все время выходить в старте. И тут мы подходим к важной теме невызова Дзюбы.

На мой взгляд, Валера принял абсолютно логичное решение. Во-первых, Артем на старте сезона выглядел не лучшим образом. Во-вторых, как следствие, перестал попадать в число первых одиннадцати в «Зените». Так что, выбрав Заболотного, Карпин все правильно сделал — как и в случае с неприглашением Соболева по схожим с Дзюбой причинам. В итоге мы имели техничного Смолова, напористого Тюкавина и столба вместо Артема. Антон, между прочим, смотрелся неплохо — и борьбу вел грамотно, и за мячи цеплялся. Да, не забил, но прилично напрягал оборону соперников.

Для Дзюбы же это сигнал к тому, что необходимо привести себя в порядок, и только тогда получить вызов на решающие встречи отборочного цикла. Думаю, что сам форвард тоже прекрасно понимает, что сейчас шанса не достоин. Карпин точно никого за старые заслуги звать не станет. И Артем, и все остальные должны это понимать.

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Лично у меня появился другой вопрос — по очень серьезной ротации состава во всех трех матчах. Она должна быть, но не в таких количествах, здесь с Валерой не соглашусь. На мой взгляд, лучше определиться с основными людьми и проводить точечные изменения на одной-двух позициях.

Подводя итог, скажу, что в целом качество футбола сборной России в сентябре оказалось средним. Но все решится в конце осени в Хорватии, в заключительной игре в группе. Время еще есть. При этом уверен в том, что как минимум второе место останется за нами — значит, пройдем в стыки. Понятно, что в Сплите придется очень тяжело — выезд, хорваты все-таки фавориты. Но обязательно поборемся с ними за победу — в матче и в турнире в целом.

Так что убежден, что, назначив Карпина, РФС сделал совершенно правильный выбор. Валерий завоюет путевку на чемпионат мира — почти не сомневаюсь. А пока всем нужно успокоиться и немного подождать.