Беларусь — Бельгия. 0:8 не повторились. Третье подряд «достойное поражение» — это и был план?

«В любом случае мы настроены играть, сражаться и побеждать. Другой цели никогда перед командой не ставлю. Да у них сильная команда, там звезды и миллионеры, однако надо себя уважать, выходить и показывать, что мы ничем не хуже. Считаю, что у меня прекрасная команда. И мы дадим бой, сопернику просто не будет, это я обещаю».



Накануне Георгий Кондратьев солировал на собственной пресс-конференции. Досталось всем. Гарету Бейлу за критику поля, «джигитам» за то, что скакали на лошадях, и, конечно, журналистам, которые «нагнетают». Вопрос, должен ли главный тренер национальной сборной так реагировать на критику — наверное, даже не дискуссионный. Но зато эта реплика вполне служит индикатором общей атмосферы вокруг команды. Которая подходила к матчу с бельгийцами с серией из четырех поражений подряд на руках.



«С бельгийцами хорошо выступим», — такое чаяние выразил Кондратьев перед игрой. Трудно сказать, какой именно смысл вложил тренер в эти слова. Хотя, если сопоставить их с цитатой выше, можно сделать вывод — сборная Беларуси была настроена играть, сражаться и побеждать. Такая вот программа максимум. Как получилось с ее выполнением?



Прямо скажем, никак. Можно, конечно, в любом действе отыскать положительные моменты. Усмотреть интересные тактические решения. Посчитать выигранные единоборства. Похвалить за созданные полумоменты. Но сегодня для такого рода исследований потребовался бы довольно мощный микроскоп. С первых минут не покидало ощущение: сборная Беларуси вышла не побеждать и давать бой. Она вышла окопаться и постараться не пропустить восемь мячей. Если задача действительно озвучивалась в подобных категориях — то ее команда, безусловно, выполнила. Ведь спорить с цифрами на табло — значит, выставить себя умалишенным. Более того, счет 0:1 вроде как выглядит достойно в матче с одной из сильнейших команд мира. Можно смело рапортовать о прогрессе, ведь предыдущий «бельгийский» опыт вышел чересчур болезненным, вы помните.



Рапортовать можно, но только перед теми, кто не смотрел матч. Тех, кто не смотрел, или кто не смог досмотреть, понять можно. Смотреть такой футбол — этот как еще два часа поработать вечером после работы. Это труд, который не оплачивается. Вина в этом, справедливости ради, не только на парнях в красном. Бельгийцы, они были в белом, тоже не феерили. Они не блистали креативом, не практиковали красивые и эффективные комбинации. Они играли на результат, которого достигли на 33-й минуте. И гол бельгийцев с точки зрения дальнейшего развития событий — худшее, что могло произойти этим вечером на поле стадиона в Казани.



К слову, о бельгийцах. «Это их проблемы» ©, но на поле вышел практически целиком резервный состав. Для тех, кто не так пристально следит за футболом, фамилии из стартовой обоймы Мартинеса в большинстве своем новы и неизвестны. Практически все известные фамилии из сборной уже уехали, такова бельгийская оценка уровня предстоящего оппонента, то есть сборной Беларуси. Наставник «дьяволов» решил предоставить игровое время тем, у кого на попадание в состав в важных матчах шансов немного. Те справились и принесли три очка.



Сопернику просто не было, так что в каком-то смысле обещание Кондратьева выполнено. Бельгийцам было непросто взламывать белорусскую оборону. Непросто было проникать в штрафную, где стояли семь-восемь игроков в красном. Но свои моменты они нашли. И один даже реализовали. В первом тайме, тогда, когда белорусы еще пытались наладить контригру. Правда сводилась она, привычно по последним матчам, к одному — к поиску Виталия Лисаковича и его попыткам обыграть парочку соперников и создать хоть какое-то свободное пространство. Однажды «железнодорожник» даже мог забить — он выскочил практически «один на один», но вратарь бельгийцев Кастельс выбежал за пределы штрафной и сыграл, как Нойер.



Весьма странно и нелогично, но после пропущенного гола и эти зачатки игры на контратаках в исполнении сборной Беларуси исчезли, как вид. Второй тайм превратился в затяжную, на 48 минут, осаду ворот Черника. Не слишком умелую, практически безыдейную, а потому безрезультатную. Белорусы же будто вросли в свою половину поля и включили режим «не пропустить больше одного». Ни одной осмысленной контры, ни одного позиционного наступления, ни одной комбинации из хотя бы четырех точных передач во втором тайме. Ни одного быстрого перехода. Лишь 31% владения мячом. Два удара в створ за всю игру. Но не пропустили второй — это ведь главное?



Три матча сентября — три «достойных поражения» в один мяч. Но нужна ли нам такая психология, свойственная «футбольным карликам»? И ведь окапываться в штрафной можно по-разному. И играть от обороны тоже можно иначе. Хотя, возможно, стоит привыкать? Ведь это же Бельгия, и это всего лишь 0:1, так?..