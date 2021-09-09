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14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Польша остановила Англию, несмотря на супергол Кейна. А смогла бы так Россия?

Возможно, мы встретимся с поляками в стыках.

Польша
АнглияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Польши и Англии, которые лидировали перед этим туром в группе I, получился очень горячим. Занимавшие второе место поляки уступали финалистам Евро-2020 пять очков, так что только победа оставляла хозяевам реальные шансы побороться за первое место и прямое попадание на чемпионат мира на финише квалификации. Гостей, исходя из турнирных раскладов, вполне устраивала и ничья в Варшаве. Не самая сложная, казалось бы, задача для команды Гарета Саутгейта: англичане сыграли на ноль 11 из 14 матчей в этом году. Между прочим, повторили собственный рекорд, установленный ещё в 1966-м.

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Переполненные трибуны не только поддерживали сборную Польши, но и крепко освистали англичан, когда те встали на колени перед стартовым свистком. Такая же реакция болельщиков на акцию команды Саутгейта была шестью днями ранее в Венгрии. Тогда тренер сборной Англии заявил:

Наши футболисты понимают, насколько тяжело приходится их темнокожим партнёрам. И то, что в наше время приходится отвечать на подобные вопросы из-за различных инцидентов, разочаровывает. Мы можем лишь продолжить борьбу, доводить до остальных правильное послание — не только до связанных с футболом людей, но и до общества в целом. И надеяться, что все продолжат развиваться.
Гарет Саутгейт
главный тренер сборной Англии

Эмоций перед матчем и во время самой игры вообще было больше, чем хорошего футбола. Команда Саутгейта играла в привычном стиле, стремясь убрать соперника простым удушающим приёмом. В атаке в первом тайме сборная Англии вообще ничего не показала — ноль ударов в створ. При этом многие футболисты выглядели очень заведёнными, особенно англичанин Джек Грилиш и поляк Камил Глик. Перед уходом на перерыв Глик своим поведением спровоцировал на поле потасовку, которая завершилась тем, что немецкий судья Даниэль Зиберт показал ему и Гарри Магуайру жёлтые карточки.

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Во втором тайме Англия прибавила, а полякам стало тяжелее выдерживать предложенную финалистом Евро-2020 интенсивность, хотя нужно отметить, что хозяева играли в очень энергозатратный футбол. Если сборная России финиширует на втором месте в своей группе и попадёт в стыках на Польшу, то нам будет непросто с этим соперником. Есть сомнения, что наша команда смогла бы остановить Англию, как поляки.

Украшением матча было противостояние топовых центрфорвардов — Роберта Левандовского и Гарри Кейна. Снайпер поляков в новом сезоне ни разу не уходил с поля без гола, забив 10 голов за шесть матчей в составе «Баварии» и сборной. Но во встрече с Англией серия Левандовского прервалась, хотя Роберт был очень активен и полезен, действуя зачастую в роли «десятки» — впереди маячил рослый Адам Букса из МЛС, забивший четыре гола в двух первых для себя матчах за национальную команду. Роберт нанёс три удара, совершил три обводки и отдал 74% точных передач. А в концовке стал автором и голевого паса.

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У Кейна на клубном уровне был в нынешнем сезоне только дубль в квалификации Лиги конференций в ворота «Пасуш де Феррейры». Но за сборную он в предыдущих матчах поражал ворота и Венгрии, и Андорры. А теперь забил Польше — причём супергол! На 72-й минуте бомбардир «Тоттенхэма» принял мяч вдалеке от штрафной поляков, тем не менее рискнул пробить и здорово попал. Кстати, за четыре минуты до гола тренер поляков убрал из этой зоны опорника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка. Кейн тоже выдал достаточно солидный матч (54 касания мяча, 77% точных передач), хотя и нанёс всего два удара.

Сборная Англии была близка к очередной «сухой» победе. Возможно, Саутгейту стоило успокоить игру заменами, вот только он почему-то так и не произвёл ни одной до конца матча. Сначала полякам чуть не помог отыграться Джордан Пикфорд, который, выбивая мяч, попал в соперника — повезло, что отскок был не очень сильным. Но в компенсированное время Шиманьски (Дамиан — экс-игрок «Ахмата», выступающий на правах аренды за АЕК, а не Себастьян из московского «Динамо») продавил Люка Шоу после передачи Левандовского и спас хозяев от поражения. Варшавский стадион ходил ходуном — очень крутая концовка!

Наверное, для сборной Польши и ничья с Англией сродни победе. Однако команда Саутгейта сохранила комфортное преимущество в пять очков. Более того, поляков обошла Албания, разгромившая в этот вечер Сан-Марино, правда, албанцам ещё играть в Лондоне.

Анатолий Романов

Польша
1:1
Первый тайм: 0:0
Англия
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