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14Карпин начал с нулей
10Первая победа Карпина во главе сборной
12:55 (мск), источник: Газета.Ру

Карпин рассказал, чем его поразили игроки сборной России

Сборная России по футболу успешно провела сентябрьские матчи отборочного турнира на чемпионат мира — 2022, набрав семь очков из девяти возможных в матчах против Хорватии, Кипра и Мальты. «Наши парни» занимают второе место в турнирной таблице группы Н и продолжают борьбу за прямое попадание на мундиаль в Катар. «Газета.Ru» подводит итоги первого сбора национальной команды под руководством Валерия Карпина и анализирует выводы, сделанные самим тренером.

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После игры с Мальтой Валерий Карпин дал большое интервью Илье Казакову в программе «Футбол России», где поделился впечатлениями о прошедших матчах сборной страны. 52-летний специалист первым делом отметил высокий уровень представителей национальной команды.

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«В сборной собрались квалифицированные игроки — что бы кто ни говорил. Одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было. Это чувствовалось уже на первой тренировке. Даже по разминке. Когда нужно отдать передачу на 7−10 метров, и мяч по траве стелется… Техническое исполнение было на уровне.

Это однозначно футболисты высокого уровня. При правильной подготовке — эмоциональной, психологической и физической — они могут решать задачи. Хотелось бы, чтобы футболисты находились со мной большее количество времени, чтобы я мог их конкретно тренировать. Но это невозможно, так как нет времени», — заявил специалист.

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На то, чтобы освоиться в качестве наставника сборной России, Карпину хватило первых мгновений дебютной тренировки. При этом, по его словам, на предматчевых пресс-конференциях он испытывал волнение, которое до этого обходило его стороной.

«То, что я волновался — это необычно для меня. Обычно волнения нет. Как только футболисты приехали на базу в Новогорск и вышли на первую тренировку, то все тренерские ощущения вернулись. Поле зеленое, мячи круглые, свисток в руках», — отметил Карпин.

Новый тренер, придя в сборную, сразу обозначил новую игровую философию: игра в короткий пас, владение мячом, высокий прессинг, а также привил атакующую схему 4−3−3, в которой большая часть игроков отвечает за продвижение мяча на чужую половину поля.

При этом наставник национальной команды не считает выбор новой схемы чем-либо значимым.

Давайте так: схемы не играют в футбол, это люди играют в футбол. Все равно играют десять на десять. Расставил ты 5−3−2, 5−4−1, 4−3−3, 4−2−3−1, 4−4−2 — все равно получается десять человек. Десять на десять. Лионеля Месси поставь в любую схему — он будет хорошо играть в любой схеме, потому что он — Месси. Александр Головин может играть в любой схеме, он везде может играть хорошо. Он может и везде играть плохо. Дело не в схеме.
Валерий Карпин
главный тренер сборной России по футболу

Помимо полузащитника «Монако», специалист выделил среди игроков сборной России нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова и полузащитника «Динамо» Арсена Закаряна.

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Трех матчей против сборных Хорватии, Кипра и Мальты хватило, чтобы сборная России под руководством нового тренера обрела свое лицо. Правда, качество игры (особенно во вторых таймах всех трех встреч) оставляло желать лучшего.

Игроки сборной России теряли силы и переставали прессинговать, из-за чего у соперников появлялись шансы контратаковать. Впрочем, Карпин не стал за это ругать своих подопечных.

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«Играть с высоким прессингом и в контроль мяча хочет, наверное, любой тренер. Но есть противоборствующая сторона, которая тебе в этом мешает. Это же зависит и от силы соперника. С теми же хорватами получилось минут 15−20, после 20-й минуты уже не получался прессинг, пришлось откатываться назад. Но не потому, что мы так хотели, а потому, что нас к этому принудил соперник», — признал главный тренер.

Изменилась за две недели и атмосфера вокруг сборной. Игроки стали более расслабленными, тренерский штаб на занятиях также старался разрядить обстановку, не забывая при этом и о необходимости наладить игровые связи.

Сам Карпин отметил, что ставил перед собой задачу снять лишний груз ответственности с футболистов.

«В данных реалиях идет больше работа в качестве психолога. Тот случай, когда мы говорим про ментальность, что не нужно бояться играть расслабленно. В кавычках “расслабленно”: с полной концентрацией, но без давления на самих себя.

Давление есть со стороны — все же чувствуешь ответственность за результат, — но не нужно вешать на себя еще больший груз ответственности. Это игра, а в игре может произойти все что угодно. Это же так и называется — игра в футбол, а не работа в футбол», — подытожил тренер.

Итог: в первых трех матчах под руководством Карпина сборная России выдала образцовую эффективность, победив там, где должна была, и удержав ничью с сильными хорватами.

Да, игра большую часть матча оставляет желать лучшего, но, как отметил наставник команды, привить красивый стиль и кардинально улучшить физические кондиции за кратковременные сборы просто невозможно. Впереди — матчи с неуступчивыми Словакией (8 октября), Словенией (11 октября), и Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября). И снова на первый план выйдет именно эффективность, а не эффектность, поскольку каждое очко на счету.

Максим Гужевский

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