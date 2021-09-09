Игрок сборной Белоруссии Золотов: На родине мы козлы отпущения. За нас никто не болеет

«В Белоруссии сейчас мы такие козлы отпущения. Никто за нас не болеет. За нас болеют считанные единицы. Я думаю, что даже таким результатом, хоть и проигрышем, мы многим испортили настроение. Понятно, что все будут говорит: “Да, они все равно проиграли, те вполсилы играли”. Но, как сказал главный тренер, это не наши проблемы. Их состав и в какую мощь они играли.



Отсутствие результата — это плохо, но прежде всего такими играми мы все равно будем влюблять в себя потихоньку болельщиков. Какая-то армия болельщиков будет появляться.



Да, сначала это будет 5 человек, потом 10, потом будет 100, но если люди будут видеть, что мы небезразличны на поле, то, я уверен, со временем, к нам сначала будут нейтрально относиться, а потом уже доиграем до такого, что нас будут поддерживать», — сказал Золотов пресс-службе АБФФ.