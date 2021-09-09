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16:59 (мск), источник: Sport24

Игрок сборной Белоруссии Золотов: На родине мы козлы отпущения. За нас никто не болеет

Защитник сборной Белоруссии Николай Золотов после отборочного матча чемпионата мира — 2022 с Бельгией (0:1) заявил, что команда не чувствует поддержки со стороны соотечественников.

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Белорусы проиграли пятую игру подряд. До этого команда уступила Бельгии (0:8), Азербайджану (1:2), Чехии (0:1) и Уэльсу (2:3).

«В Белоруссии сейчас мы такие козлы отпущения. Никто за нас не болеет. За нас болеют считанные единицы. Я думаю, что даже таким результатом, хоть и проигрышем, мы многим испортили настроение. Понятно, что все будут говорит: “Да, они все равно проиграли, те вполсилы играли”. Но, как сказал главный тренер, это не наши проблемы. Их состав и в какую мощь они играли.

Отсутствие результата — это плохо, но прежде всего такими играми мы все равно будем влюблять в себя потихоньку болельщиков. Какая-то армия болельщиков будет появляться.

Да, сначала это будет 5 человек, потом 10, потом будет 100, но если люди будут видеть, что мы небезразличны на поле, то, я уверен, со временем, к нам сначала будут нейтрально относиться, а потом уже доиграем до такого, что нас будут поддерживать», — сказал Золотов пресс-службе АБФФ.

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