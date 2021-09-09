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14:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Скандал в отборе ЧМ-2022! Герой матча Казахстан — Украина попался на допинге

Что дальше — «технарь», переигровка или… ничего?

Казахстан
УкраинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Сентябрьские матчи сборных в квалификации ЧМ-2022 позади, но, пожалуй, самый громкий скандал разгорается прямо сейчас. Хотя начиналось всё очень красиво.

1 сентября Казахстан принимал Украину в 4-м туре отбора. Гостям, которые рискуют не попасть на чемпионат мира после успеха на Евро, нужна была победа. Они повели в счёте уже в начале матча и в дальнейшем вновь выходили вперёд, но главным героем матча стал местный игрок. Полузащитник хозяев Руслан Валиуллин забил два мяча и спас свою команду от поражения. Голы получились практически одинаковыми, причём второй — буквально на последних секундах.

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История получила трогательное продолжение в послематчевом интервью. Выяснилось, что за два дня до игры у хавбека скончалась бабушка. Дубль он посвятил именно ей. К сожалению, финал оказался не самым приятным.

Что случилось?

Спустя более чем неделю после матча казахстанский журналист Айдын Кожахмет сообщил неприятную новость: Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Как выяснилось, именно по этой причине футболист пропустил игру с Боснией и Герцеговиной, которая также завершилась ничьей (2:2).

Пока неизвестно, какое запрещённое вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, всё плохо.
Айдын Кожахмет
казахстанский журналист

Как отреагировала украинская сторона?

Накануне, 8 сентября, сборная Украины провела товарищеский матч с Чехией. Встреча завершилась со счётом 1:1, а на послематчевой пресс-конференции главному тренеру украинской команды Александру Петракову задали вопрос о допинге в казахстанской сборной. Специалист ответил прямо.

Отношусь отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить своё счастье.
Александр Петраков
главный тренер сборной Украины по футболу

Могут ли аннулировать результат матча?

У болельщиков возник логичный вопрос: нельзя ли аннулировать результат матча Казахстан — Украина? Одно дело, если допинг выявлен у футболиста, который ничем особенным не отметился. Но в данном случае речь идёт о главном герое матча, который индивидуальными действиями отнял победу у украинской команды и принёс ничью своей.

Бывший спортивный директор «Актобе» Асхат Калжанов сомневается в таком исходе. «Результат матча Украина — Казахстан вряд ли будет аннулирован. Единственное: сам Руслан сообщил мне, что уже находится в Казахстане. Будем надеяться, что обойдётся», — написал он в телеграм-канале «Серый Кардинал».

Также Калжанов поделился следующим: «Сам игрок пока ничего сказать не может, потому что сам ничего не знает. Как это отразится на его карьере и вообще что это было — умышленное действие, ошибка врача сборной или просто недоразумение — сказать нельзя».

Заявления клуба и федерации

С заявлением о ситуации выступил «Тобол», за который Валиуллин выступает: "Клуб получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идёт внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещённые вещества могли попасть в кровь футболиста.

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Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у ещё одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча 3-го раунда Лиги Конференций «Жилина» — «Тобол». Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2 сентября, когда он уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана. Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами Федерации футбола Казахстана с целью более тщательного изучения дела".

Также на скандал с участием Валиуллина отреагировала казахстанская футбольная федерация. В заявлении на её сайте отмечается, что Руслан получил травму после матча с Украиной. У игрока растяжение подколенного сухожилия, и он проходит медицинское обследование.

Реакция украинских болельщиков

Пользователи украинского портала ua-football.com принялись обсуждать новость в комментариях. Настроения — самые разнообразные.

«Как бы то ни было, это допинг повлиял на результат матча, допинг помог ему физически быть хорошо готовым, и благодаря этому он смог убежать от Караваева на последних секундах матча и пробить Пятова». (MaximSK)

«Боюсь, что информация для нас, скорее, негативная, чем позитивная. Техническое поражение им вряд ли задним числом выпишут. А вот футболист в предстоящих матчах с нашими конкурентами точно играть не будет». (Igor Frankivsk).

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«Ставлю на мельдоний». (Chuzman)

«Сто процентов, надо играть и не ждать, пока кто-то проиграет или другой подарок упадёт. Но. Швейцарцы наш технарь приняли и не обломились. А если там все казахи накачаны, так это просто неспортивно, и они должны быть наказаны. Поэтому выпрашивать точно не надо, писать обращения куда-то, но если УЕФА посчитает, что допинг — это плохо и наказать надо, чтоб другим повадно не было, то почему бы и нет». (Mexxxxx)

«Не будет технаря. Максимум дисквалификация игрока. Если бы он провалил допинг и потом играл, тогда да, шансы были бы…» (Golfik25).

Михаил Рождественский

Казахстан
2:2
Первый тайм: 0:1
Украина
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