УЕФА предупредил о бойкоте ЧМ, если он будет проходить раз в два года

В мае сообщалось, что ФИФА изучит возможность проведения чемпионатов мира среди мужских и женских команд каждые два года. Данное предложение было выдвинуто Федерацией футбола Саудовской Аравии (SAFF) на конгрессе ФИФА. В настоящее время чемпионаты мира по футболу проводятся каждые четыре года.

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В субботу руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер призвал к проведению Чемпионата мира раз в два года. Позднее Чеферин заявил, что проведение Чемпионата мира раз в два года ослабит позиции турнира.

«Мы можем решить не играть в нем, — слова Чеферина Рейтер со ссылкой на The Times. — Насколько я знаю, южноамериканцы придерживаются такого же мнения. Так что удачи с таким чемпионатом мира».

«Я думаю, что этого никогда не произойдет, потому что это противоречит основным принципам футбола. Играть каждое лето турнир длиной в месяц — это “убийство” игроков. Ценность Чемпионата мира в том, что он проходит раз в четыре года, вы ждете его, как Олимпийские игры, это огромное событие. Я не вижу, чтобы наши федерации поддерживали эту идею», — добавил он.

Глава УЕФА выразил надежду, что в ФИФА «одумаются», поскольку никаких консультаций с УЕФА не проводилось. «Они не приходили, не звонили, я не получал письма или чего-то еще. Я просто читал об этом в СМИ», — отметил Чеферин.

Он также высказался против проведения чемпионата Европы каждые два года. «Это может быть хорошо для УЕФА с финансовой точки зрения, но проблема в том, что мы “убиваем” футбол таким образом. Мы “убиваем” игроков. Не думаю, что клубы будут отпускать на него игроков, и это полностью разделило бы нас», — резюмировал Чеферин,