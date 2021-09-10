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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Лионеля Месси принёс Аргентине победу над Боливией в матче отбора к ЧМ-2022

В Буэнос-Айресе (Аргентина) на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» состоялся матч 10-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Боливии, который завершился крупной победой хозяев со счётом 3:0.

Аргентина
БоливияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Победу аргентинцам в этой игре принёс хет-трик 34-летнего звёздного форварда Лионеля Месси, который отличился на 14-й, 64-й и 88-й минутах. В моменте с первым взятием ворот ему ассистировал экс-футболист санкт-петербургского «Зенита», а ныне его одноклубник по «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес.

Отметим, что в этой игре Месси обошёл Пеле и стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканскую сборную. Теперь на счету Месси 79 голов в составе сборной Аргентины, а у легендарного бразильского футболиста Пеле — на два меньше (77).

Сборная Аргентины, набрав 18 очков в 8 матчах, занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Бразилии на 3 очка. Боливия (6) — на предпоследнем, девятом, месте.

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