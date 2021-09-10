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09:33 (мск), источник: РБК

Месси побил рекорд Пеле по голам за сборную из Южной Америки

Аргентинец Лионель Месси оформил хет-трик в матче с Боливией в рамках отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года.

Аргентина
БразилияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Встреча завершилась со счетом 3:0. Месси отличился на 14-й, 65-й, 89-й минутах. Таким образом на его счету стало 79 голов в составе национальной команды, и он обошел легендарного бразильца Пеле (77) по голам за какую-либо из сборных из Латинской Америки.

Для рекорда Месси понадобилось 153 матча.

Кроме 79 голов он также отдал 52 голевые передачи. Пеле забил 77 мячей за 92 игры, на его счету 47 результативных пасов.

7 октября Аргентина в гостях сыграет против команды Парагвая, а боливийцы в тот же день дома сыграют с командой Эквадора.


Месси — один из самых титулованных игроков в истории. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и национальной команды. Шесть раз становился обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы». Вместе с «Барселоной» он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Летом он не смог продлить контракт с «Барселоной» и перешел в ПСЖ на правах свободного агента. В конце августа он дебютировал за команду в матче против «Реймса», заменив Неймара. Результативными действиями за парижан игрок пока не отличился.

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