Месси побил рекорд Пеле по голам за сборную из Южной Америки
Аргентинец Лионель Месси оформил хет-трик в матче с Боливией в рамках отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года.
Аргентинец Лионель Месси оформил хет-трик в матче с Боливией в рамках отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года.
Встреча завершилась со счетом 3:0. Месси отличился на 14-й, 65-й, 89-й минутах. Таким образом на его счету стало 79 голов в составе национальной команды, и он обошел легендарного бразильца Пеле (77) по голам за какую-либо из сборных из Латинской Америки.
Кроме 79 голов он также отдал 52 голевые передачи. Пеле забил 77 мячей за 92 игры, на его счету 47 результативных пасов.
7 октября Аргентина в гостях сыграет против команды Парагвая, а боливийцы в тот же день дома сыграют с командой Эквадора.
Месси — один из самых титулованных игроков в истории. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и национальной команды. Шесть раз становился обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы». Вместе с «Барселоной» он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.
Летом он не смог продлить контракт с «Барселоной» и перешел в ПСЖ на правах свободного агента. В конце августа он дебютировал за команду в матче против «Реймса», заменив Неймара. Результативными действиями за парижан игрок пока не отличился.