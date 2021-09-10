ФИФА планирует проводить ЧМ раз в два года. Что важно знать

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Начиная с мая 2021-го ФИФА обсуждает возможную реформу чемпионата мира по футболу. На последнем заседании конгресса ФИФА было предложено рассмотреть вариант проведения мирового первенства раз в два года. Основным же мотивом для реформ стало «финансовое и спортивное неравенство» в мировом футболе.

«Мы должны работать так, чтобы футбол стал поистине глобальным», — говорил президент ФИФА Джанни Инфантино, подчеркивая, что 20 лучших клубов мира представляют всего пять европейских стран и что на чемпионатах мира, начиная с полуфинала, доминируют всего две конфедерации из шести — европейская и южноамериканская«.





Задумку не одобрили ни лиги, ни Европейская ассоциация болельщиков, ни в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Президент УЕФА Александр Чеферин призвал ФИФА “одуматься” и пригрозил бойкотом европейских сборных чемпионата мира.

Как появилась идея реформы

В 2019-м бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер возглавил отдел ФИФА по развитию и продвижению футбола в мире и нередко стал появляться в прессе, комментируя результаты Лиги чемпионов, игру бывшего клуба и вызов Карима Бензема в сборную Франции. Самым громким же заявлением француза на новой должности стало предложение проводить чемпионат мира раз в два года.



В июле 2021-го француз дал большое интервью изданию Kicker, в котором в том числе затронул тему своей концепции проведения международных турниров. Его основные тезисы:

проводить ЧМ раз в два года, а не раз в четыре;

сократить количество отборочных матчей — следовательно, и перерывов на матчи сборных. Идея Венгера заключается в уменьшении числа матчей в квалификации до семи (вместо нынешних десяти) и сокращении отборочного цикла до 28 дней (вместо 50);

при этом, по замыслу Венгера, у футболистов будет обязательный отдых после турниров сборных.

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«Представьте: чемпионат мира в 2026-м, в 2027-м — чемпионат Европы и другие континентальные турниры, год спустя очередной чемпионат мира и так далее. Больше матчей на выбывание, меньше отборочных игр. Это то, чего хотят болельщики, — уверен Венгер. — Я выступаю за один перерыв на матчи сборных, максимум за два, вместо нынешних пяти. Пусть сборные собираются в октябре, за месяц проводят семь отборочных матчей, а потом проводят финальный турнир в июне. Это приведет к меньшему числу разъездов для игроков, даст больше ясности, снизит количество травм. Плюс для игроков — не станет больше матчей, а после финальных этапов турнира им гарантируют обязательный отдых — минимум 25 дней».

Сама идея появилась еще в 1999-м у тогдашнего президента ФИФА Йозепа Блаттера, который назвал «устаревшим» формат проведения чемпионата мира, однако усовершенствовал ее именно Венгер. Вместе с экс-тренером разработкой проекта занимается техническая консультативная группа ФИФА (TAG), которая «обсуждает возможные альтернативы нынешней системе в мужском футболе, чтобы игра стала поистине глобальной и давала шанс каждому таланту и каждому региону».

В состав TAG входят Роберто Карлос, Роналдо, Дидье Дрогба, Джон Терри, Юрий Джоркаефф, Марко Матерацци, Петер Шмейхель, Давид Трезеге, Юрген Клинсманн, Хавьер Маскерано, Лотар Маттеус, Майкл Оуэн, Яя Туре, Марко ван Бастен, Хавьер Дзанетти и другие легенды мирового футбола.

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Идею поддержали две трети членов ФИФА

На всеобщее обсуждение предложение сократить временной промежуток между мировыми первенствами было вынесено в мае на 71-м конгрессе ФИФА. Идею реформы озвучил президент футбольной федерации Саудовской Аравии (SAFF) Ясир Аль-Мисехаль.

По словам саудовца, «будущее футбола находится на критическом этапе» и ФИФА следует ответить на вопрос, «остается ли текущий четырехлетний цикл оптимальной основой для управления футболом как с точки зрения развития соревнований, так и с коммерческой точки зрения».

После своего заявления глава SAFF предложил членам конгресса ФИФА провести исследование по изучению влияния, которое окажет проведение чемпионатов мира по футболу каждые два года. Идея Саудовской Аравии нашла поддержку со стороны 166 из 211 футбольных федераций — для того чтобы оно было принято к рассмотрению, требовалось не менее 95 голосов. 21 ассоциация воздержалась от голосования.

Одним из первых, кто поддержал Аль-Мисехаля во время собрания, стал президент Марокканской федерации футбола Фузи Лекджаа. Выступая от имени Конфедерации африканского футбола, Лекджаа заявил, что реформа позволит расти «отстающим от развития» регионам.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTNUkWXrsDF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Большинство лиг выступили против, УЕФА грозит бойкотом

Сразу же после объявления о возможном изменении формата проведения чемпионата мира ФИФА столкнулась с большим потоком критики как со стороны глобальных ассоциаций — УЕФА и Международной ассоциации легкоатлетических федераций, так и со стороны представителей футбольных лиг.

Европейская ассоциация болельщиков Football Supporters Europe опубликовала письмо с несогласием с реформой Венгера.

«Мы призываем ФИФА и поддерживающие ее национальные футбольные ассоциации отказаться от своих предложений о проведении чемпионатов мира раз в два года и учитывать голоса болельщиков при принятии любых решений, которые влияют на будущее игры», — говорится в письме.

В ответ на заявление ассоциации болельщиков глава УЕФА Александр Чеферин тоже опубликовал письмо, в котором поддержал болельщиков и назвал действия ФИФА «PR-кампанией, не согласованной с лигами и конфедерациями», а спустя неделю предупредил о потенциальном бойкоте европейскими сборными чемпионата мира, если планы ФИФА проводить турнир раз в два года воплотятся в жизнь.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTWq4NzsdYR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTWq4NzsdYR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTWq4NzsdYR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by UEFA (@uefa_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чеферина поддержали на Форуме мировых лиг (WLF) и в Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL).

В WLF категорически не согласились с идеями ФИФА и заявили, что «руководство ФИФА не может превратить что-то исключительное в обычное событие для удовлетворения своих краткосрочных интересов». Такую же позицию заняли и члены EPFL — руководители Российской премьер-лиги (РПЛ) и 12 других европейских лиг выступили против идеи проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас опубликовал в своем Twitter фотографию с газетой, где вышло интервью Венгера, и назвал предложение француза «безумием».

«Они больше не знают, что изобрести, чтобы и дальше топить национальные лиги и турниры УЕФА. Одни со своей Суперлигой, другие — а именно ФИФА — заставляют клубы отказываться от игроков, которые не могут выступать за тех, кто им платит… А теперь еще изобретаете чемпионаты мира каждые два года? Безумие», — написал Тебас.

Схожее мнение высказал и директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано, назвав невозможным проведение чемпионата мира раз в два года из-за плотного календаря. А генеральный директор Серии А Луиджи Де-Сиерво назвал идею ФИФА «атакой на целостность европейских лиг».

«Это предложение только направлено на то, чтобы гарантировать коммерческий успех ФИФА в ущерб болельщикам, национальным лигам, клубам, которые, как следует помнить, единственные, кто платит футболистам зарплату», — сказал Де-Сиерво.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQV1FO_tG0g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQV1FO_tG0g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQV1FO_tG0g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек и вовсе назвал идею глупой и противоречащей концепции ФИФА «футбол для всех».

«В этой идее нет никакого смысла. Это глупая идея, которая убьет футбол. Тот факт, что это предлагает мистер Венгер, делает идею пустой. Для действующих футболистов это просто ужасный шаг, — сказал бывший главный тренер сборной Франции RMC Sport. — То есть в октябре и марте мы должны прерывать клубный футбол? ФИФА говорит, что футбол для всех, но оказывается, что футбол — для элит. У игроков, которых всегда вызывают в сборную, вообще не будет выходных. Это политическое заблуждение. Как всегда, решение принимает ФИФА».

Из действующих футболистов с открытой критикой идеи Венгера выступил полузащитник мадридского «Реала» и капитан сборной Уэльса Гарет Бейл.

«Если я что-то по-настоящему люблю, так это традицию чемпионата мира каждые четыре года. То же самое с Олимпийскими играми. Все, что происходит не слишком часто, приобретает особую важность», — сказал валлиец.

Нейтральную позицию сохранили только в Международном олимпийском комитете (МОК). Глава МОК Томас Бах сказал, что «не будет вмешиваться» в дебаты ФИФА и УЕФА.