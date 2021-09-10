Неймар о достижениях в сборной: «Не знаю, что еще сделать, чтобы меня уважали»

«Очевидно, команда важнее всего. Я очень рад быть лучшим бомбардиром Бразилии в отборочных матчах, лучшим ассистентом сборной, и скоро, если все пойдет хорошо, для меня будет честью обойти Пеле и стать лучшим бомбардиром сборной (у Неймара 69 голов, у Пеле 77 — прим. Sports.ru).



Я не знаю, что мне еще сделать, чтобы люди меня уважали. Это нормально, так происходит уже давно. Репортеры, комментаторы, все остальные. Иногда мне даже не хочется давать интервью, но для важных моментов я делаю это. Пусть подумают немного», — заявил Неймар в эфире TV Globo.