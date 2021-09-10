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14:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Волшебник российского футбола. Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру

Один из самых известных футбольных тренеров мира голландец Гус Хиддинк объявил о завершении своей карьеры в 74 года. На счету опытнейшего специалиста немало ярких достижений, в том числе бронза чемпионата Европы 2008 года, выигранная со сборной России, которую он смог всего на один турнир превратить в команду мирового уровня.

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Источник: AP 2021

О завершении своей работы на тренерском поприще Гус Хиддинк, который в августе прошлого года возглавил сборную Кюрасао, а четыре месяца назад переболел коронавирусом, объявил через издание Voetbal International.

В последнее время я не был активен из-за коронавируса. Беседовал с президентом Федерации футбола Кюрасао, и мы пришли к выводу, что на некоторое время мне лучше остановиться
Гус Хиддинк
бывший главный тренер сборной России по футболу

А на уточняющий вопрос, сколько этот период продлится, ответил, что собирается «закончить совсем» и не будет брать пример с соотечественника Дика Адвоката, который, будучи младше всего на один год, тоже намеревался завязать с тренерской деятельностью, но в июле возглавил сборную Ирака.

В целом яркая тренерская карьера Хиддинка выглядит немного парадоксально. На его счету не так уж и много титулов, причем подавляющее большинство из них было завоевано с ПСВ.

Под руководством Хиддинка клуб из Эйндховена шесть раз выигрывал чемпионат Нидерландов, четыре раза — Кубок страны, а в финале Кубка европейских чемпионов 1988 года победил «Бенфику». Кроме того, с мадридским «Реалом» голландец в 1998 году выиграл Межконтинентальный кубок, а с «Челси» в 2009 году — Кубок Англии. На этом все.

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Однако значительную часть своей жизни Хиддинк сотрудничал со сборными, и вот тут, пожалуй, начинается самое интересное. Ведь в «Реал», где у него по большому счету ничего не получилось, Хиддинк пришел из команды Нидерландов, с которой поработал очень удачно и лишь по пенальти уступил бразильцам в полуфинале чемпионата мира 1998 года.

Спустя четыре года так же высоко в табели о рангах мирового первенства под его руководством забралась на домашнем турнире сборная Южной Кореи, что стало уже суперсенсацией. А бронза чемпионата Европы 2008 года сборной России, в которую Хиддинк пришел двумя годами ранее и которую, по сути, всего на один турнир благодаря целенаправленной подготовке превратил в команду мирового уровня, до сих пор является ярчайшим ее достижением.

Не случайно официальный Twitter российской национальной команды отреагировал на последние новости эмоционально: «Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за все, волшебник!».

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Потерпев со сборной России неудачу в отборочном цикле перед чемпионатом мира 2010 года, Хиддинк пробовал тренировать сборную Турции, а затем в его жизни был еще один, но уже совсем короткий российский этап, связанный с работой в «Анжи». Потом он на время возвращался в сборную Нидерландов, во второй раз помогал «Челси» по просьбе Романа Абрамовича, тренировал молодежную сборную Китая и чуть-чуть потрудился в Кюрасао.

Евгений Федяков

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