Тренер сборной Украины рассказал, что Малиновский отказался играть с Чехией

«Я отпустил игроков из “Шахтера” и “Динамо” перед матчем с Чехией. Малиновский подошел и сказал: “Я тоже хочу уехать”. Администратор купил ему билет на игру в Чехии, но Руслан ответил: “Я не хочу оставаться, я хочу уехать”. Чем он это объяснил? Ничем. Сказал, что хочет уехать. Между нами нет никакого конфликта, мы не ругались. Я ответил, что он может уезжать. Это же не клуб, где есть контрактные обязательства, а национальная сборная. Не хочешь — поезжай», — цитирует Петракова «Обозреватель».