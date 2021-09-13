Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:30
Рубин
Урал
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
Краснодар
Футбол. Зарубежный
21:00
Хетафе
Эльче
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Эвертон
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Бетис
Все события
Фоторепортажи
14Карпин начал с нулей
30Карпин проверял силу и толкался с футболистами. Как Россия готовится к Хорватии (фото)
14:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер сборной Украины рассказал, что Малиновский отказался играть с Чехией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что полузащитник Руслан Малиновский не принимал участие в контрольном поединке против Чехии, потому что не захотел оставаться в расположении национальной команды.

УкраинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Игра, прошедшая 8 сентября, закончилась вничью 1:1.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Я отпустил игроков из “Шахтера” и “Динамо” перед матчем с Чехией. Малиновский подошел и сказал: “Я тоже хочу уехать”. Администратор купил ему билет на игру в Чехии, но Руслан ответил: “Я не хочу оставаться, я хочу уехать”. Чем он это объяснил? Ничем. Сказал, что хочет уехать. Между нами нет никакого конфликта, мы не ругались. Я ответил, что он может уезжать. Это же не клуб, где есть контрактные обязательства, а национальная сборная. Не хочешь — поезжай», — цитирует Петракова «Обозреватель».

Ранее СМИ сообщали о конфликте полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского с главным тренером национальной сборной Украины Александром Петраковым. Специалист оставил Малиновского в запасе на матч квалификации чемпионата мира — 2022 с Францией (1:1).

Читайте также
Чехия
1:1
Первый тайм: 0:1
Украина
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России
Джокович обратился к Медведеву после поражения в финале US Open
Карпин отреагировал на решение Фернандеса уйти из сборной
US Open – круто, но когда Медведев станет первой ракеткой мира?
«Не пожалел, что играл за Россию». Открытое письмо Фернандеса
«Локомотив» представил ролик к старту в ЛЕ: «Мы стали сильнее»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь