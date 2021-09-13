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13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России.

ЦСКА
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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30-летний натурализованный бразилец принял решение завершить выступления за национальную сборную России. Основным мотивом Марио стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС.

В составе сборной Фернандес дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.

Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счет за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.

Он также сыграл на Евро-2020. Всего за Россию Фернандес провел 33 матча, забил 5 голов и отдал 3 результативных паса.

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«Российский футбольный союз благодарит Марио за блестящие выступления в составе сборной и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении РФС.

«Марио Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики. У Марио было много ярких матчей за сборную. И, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира-2018 вошел в историю нашего футбола. Нам очень жаль, что Марио заканчивает карьеру в сборной, но мы с пониманием и уважением отнеслись к его решению. Спасибо, Марио, и успехов в клубной карьере!» — сказал президент РФС Александр Дюков.

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