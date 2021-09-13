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14:47 (мск), источник: Sports.Ru

«115-я минута. Подача Дзаги. Я выпрыгиваю… Помните, как это было?» Открытое письмо Марио Фернандеса после ухода из сборной

Защитник ЦСКА Марио Фернандес больше не сыграет за сборную России. Бразилец с российским паспортом завершил международную карьеру в 31 год.

Россия
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Источник: РИА "Новости"
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Почему так, рассказывает сам Марио. Ниже — его открытое письмо из телеграм-канала сборной России.

«Всем привет! Это Марио. И у меня есть для вас несколько важных слов. Сразу о главном: мой путь в сборной России подходит к концу. Я завершаю свою карьеру в национальной команде России.

Позвольте мне объяснить почему. На этой неделе мне исполняется 31 год и с возрастом мои травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно за сборную и клуб. Именно поэтому хочу сосредоточиться на выступлениях за свой клуб ЦСКА и дать возможность молодым футболистам играть в национальной команде. С моей точки зрения, так было бы справедливо.

Должен сказать, что помню каждый из своих 35 матчей в футболке с двуглавым орлом на груди. Я, мальчишка из Сан-Каэтано-ду-Сул, живу в России почти 10 лет и счастлив, что смог принести ей пользу. Хотел бы воспользоваться этим моментом для того, чтобы в первую очередь поблагодарить Господа Бога, потому что без Господа я бы никогда не приехал бы в Россию и не дошел бы до текущего момента.

Я также хотел бы поблагодарить свою семью, которая всегда меня поддерживала, мой родной клуб ЦСКА и всех болельщиков. Искренне — никогда не пожалею, что решил играть за Россию, а не Бразилию. Я полностью отдавал всего себя в сборной, в каждом матче, начиная с товарищеской игры с “Динамо”, и заканчивая встречей с Хорватией в Лужниках, которая стала для меня последней. Хочу, чтобы все знали: я играл за партнеров и за вас, уважаемые болельщики. Которые всегда нас поддерживали — как у телевизора, так и на стадионе.

Самые сильные эмоции от футбола я получил в 2018-м, на чемпионате мира. На самом деле, это вообще был самый восхитительный месяц в моей карьере. Если вы попросите меня описать свои эмоции от гола в добавленное время с хорватами, не смогу это сделать. Просто вспомню, как это было. 115-я минута. Подача Дзаги со штрафного. Я выпрыгиваю. Мяч касается моей головы и летит точно в левый нижний угол…

Вы помните, как это было? Вы же знаете, я не слишком эмоциональный человек, но тот момент я помню отчетливо. И я побежал к вам, к болельщикам. Мне также показалось, что на трибунах не тысячи фанатов, попавшие на игру в Сочи, а миллионы людей, которые живут в России и объединены национальной сборной. Сборной, из которой я сейчас ухожу. Но всегда буду ее поддерживать.

Ваш Марио Фернандес».

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