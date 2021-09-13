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14:57 (мск), источник: РБК

Карпин отреагировал на решение Фернандеса уйти из сборной

Решение защитника не стало для Карпина неожиданным. Футболист и раньше говорил тренеру, что задумывается над завершением карьеры в национальной команде.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России не стало неожиданностью для тренерского штаба национальной команды. Об этом главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил РБК.

«Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения. В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной. И уже ближе к окончанию сбора мы еще раз поговорили, Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной, и поэтому решил сосредоточиться на матчах ЦСКА», — сказал Карпин.

По его словам, тренерский штаб очень сожалеет, что Фернандес завершил карьеру в сборной, но «с пониманием относится к этому решению». «Хотелось бы поблагодарить его за профессионализм, за отношение к работе, за все то, что он дал национальной команде России. И, конечно, пожелать ему успешной клубной карьеры», — отметил Карпин.

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Бразилец Марио Фернандес получил российское гражданство в 2016 году и провел за сборную России более 30 матчей.

В августе этого года главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил Фернандеса в состав на сентябрьские матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года. Футболист вышел на поле в матче против Хорватии (0:0) в стартовом составе, но был заменен на 78-й минуте. Позднее стало известно, что игрок получил травму колена, из-за которой пропустил матчи против Кипра (2:0) и Мальты (2:0).

Сегодня стало известно, что Фернандес принял решение завершить карьеру в национальной команде.

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