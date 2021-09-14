Зобнин рассказал, как изменилась сборная России после прихода Карпина

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— Как прошел первый сбор национальной команды при Валерии Карпине?

— Сбор получился хорошим, хотя времени и на тактику, и на «физику» было мало. В целом команда понимает видение и идеи нового тренерского штаба. Поменялось многое! Начнем со схемы: фактически мы играем четкие 4−3−3 с тремя опорниками. Баринов поднимается выше (за исключением последнего матча). Теперь мы стараемся встречать соперника выше и прессинговать. Теории, конечно, было много, но по-другому во время первого сбора никак.

В бытовом плане поменялось питание: сейчас сахара действительно нет, чай попить можно только пустым, каши готовятся на воде, нет мяса, паста только в день игры. Процедуры и восстановление теперь обязательны: «холодная» и «горячая» вода, массажи, сауна, профилактика, индивидуальные тренировки… Каждому игроку присылают персональный список. Сейчас все стало более организованным и систематизированным. Вечером футболисты уже знают четкое расписание своих процедур на следующий день.

— Как отнесся к тому, что остался в запасе в матчах против Хорватии и Кипра?

— Значит, есть футболисты, которые на этой позиции сильнее меня. Пришел новый тренер со своим видением, что-то изменил. Я к этому отношусь абсолютно нормально. Мы с Карпиным не раз разговаривали, никаких обид точно нет. Мое дело — хорошо работать на тренировках и доказывать на поле. Не могу сказать, что я доволен своей игрой в матче с Мальтой: были ошибки. Футболисты вообще редко бывают довольны своим выступлением.

— Бакаев забил первый гол за сборную на нашем стадионе. Ты пока не отличался за национальную команду. Уже пора?