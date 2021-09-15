Помощник Путина оценил работу Карпина на посту тренера сборной России

«Еще рано давать оценку, но видно, что он (Карпин. — РБК) хочет работать, у него есть желание работать. Появление новых лиц в команде дает нам уверенность, что идет поиск игроков, и тренер намерен добиваться результата. Я считаю, что первые три матча для нового тренера прошли хорошо», — отметил Левитин.

Летом Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России, заключив контракт до конца 2021 года. Под его руководством национальная команда провела три матча — сыграла вничью с хорватами (0:0), победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0). Следующие матчи национальной команды пройдут через три недели — 8 октября сборная встретится со Словакией, 11-го — со Словенией.





Сборная России в шести матчах набрала 13 очков и занимает второе место в группе. Хорваты, на счету которых также 13 очков, идут первыми, опережая россиян по разнице забитых и пропущенных мячей. Словаки идут на третьей строчке с девятью баллами, опережая на два очка словенцев.