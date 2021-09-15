Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
17:30
Спартак
Легия
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Алания
Футбол. Первый дивизион
18:00
Металлург Лп
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
19:00
Олимп-Долгопрудный
Велес
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо
Томь
Футбол. Еврокубки
19:45
Бешикташ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
19:45
Шериф
Шахтер Д
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Кубань
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Реал
Все события
Фоторепортажи
10Первая победа Карпина во главе сборной
9«Бавария» опять разгромила «Барселону»
12:18 (мск), источник: РБК

Помощник Путина оценил работу Карпина на посту тренера сборной России

Появление новых лиц в сборной России дает уверенность, что тренер намерен добиваться результата. Об этом «РБК Спорт» заявил помощник президента, секретарь Госсовета и член попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Левитин.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Еще рано давать оценку, но видно, что он (Карпин. — РБК) хочет работать, у него есть желание работать. Появление новых лиц в команде дает нам уверенность, что идет поиск игроков, и тренер намерен добиваться результата. Я считаю, что первые три матча для нового тренера прошли хорошо», — отметил Левитин.

Летом Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России, заключив контракт до конца 2021 года. Под его руководством национальная команда провела три матча — сыграла вничью с хорватами (0:0), победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0). Следующие матчи национальной команды пройдут через три недели — 8 октября сборная встретится со Словакией, 11-го — со Словенией.


Сборная России в шести матчах набрала 13 очков и занимает второе место в группе. Хорваты, на счету которых также 13 очков, идут первыми, опережая россиян по разнице забитых и пропущенных мячей. Словаки идут на третьей строчке с девятью баллами, опережая на два очка словенцев.

Читайте также
 В Турции перевернулся автобус с российскими и украинскими туристами
Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за COVID
Немецкий каток, голевая Миранчука и другие итоги первого дня ЛЧ
Василий Уткин: Клаудиньо приехал не из Бразилии, а из девяностых
Донецкий «Шахтер» перед игрой ЛЧ заселился в гостиницу «Россия»
Много голов «Спартака», 2:2 в игре «Локомотива»: ставим на ЛЕ
Сульшер заступился за Лингарда, чья ошибка привела к поражению
Дуглас Сантос: «Зенит» может далеко пойти в этой Лиге чемпионов
«Готов преклонить колено только перед Богом». Семак – о BLM
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь