Малиновский о сборной Украины и Петракове: «Удивительно, что на всеобщее обсуждение вынесены вопросы, которые решаются внутри команды»

"В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной Украины, и я вынужден отреагировать. Для меня большая честь быть частью команды моей страны, и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную. Количество минут и мою позицию на поле определяет тренерский штаб, и я как профессионал это уважаю и всегда принимаю. Из уважения к болельщикам и партнерам по команде я не давал каких-либо комментариев после последнего отборочного сбора, чтобы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды.



Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды. У меня не может быть каких-либо обид на тренера по его выбору состава или тактике. В ходе последних сборов главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной.