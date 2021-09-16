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10:32 (мск), источник: Sports.Ru

Малиновский о сборной Украины и Петракове: «Удивительно, что на всеобщее обсуждение вынесены вопросы, которые решаются внутри команды»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отреагировал на ситуацию с дефицитом игровой практики в квалификации ЧМ-2022.

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Источник: AP 2021
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"В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной Украины, и я вынужден отреагировать. Для меня большая честь быть частью команды моей страны, и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную. Количество минут и мою позицию на поле определяет тренерский штаб, и я как профессионал это уважаю и всегда принимаю. Из уважения к болельщикам и партнерам по команде я не давал каких-либо комментариев после последнего отборочного сбора, чтобы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды.

Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды. У меня не может быть каких-либо обид на тренера по его выбору состава или тактике. В ходе последних сборов главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной.

Как любой амбициозный игрок я хочу играть как можно больше и, конечно, расстраиваюсь, если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат, было бы непрофессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос «обижен ли я» ответил: «НЕТ, вы главный, вы решаете». Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за свое место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того, это поставило меня в неловкую ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных.

По поводу моего отъезда. После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил, могу ли я уехать. На что получил ответ «хочешь — езжай». Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил. Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончиться, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды", — написал Малиновский.

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