Дзюба, Глушаков и Агаларов — в расширенном составе сборной России на октябрьские матчи к ЧМ-2022

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 8.10.2021, 21:45 Россия - Словакия -

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Рубин»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Артем Дзюба («Зенит»), Гамид Агаларов («Уфа»).

Дзюба был капитаном сборной России с 2018 года, но не принимал участия в сентябрьских матчах к ЧМ против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0). Глушаков не вызывался в национальную команду с 2018-го.