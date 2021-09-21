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15:54 (мск), источник: Матч ТВ

Дзюба отказался от приглашения в сборную России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам к ЧМ-2022.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

20 сентября был объявлен расширенный состав национальной команды для подготовки к матчам против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). Дзюба вошел в список из 34 игроков.

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— Артем, был ли у вас разговор с Карпиным после вашего попадания в расширенный список?

— Да, Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет.

— Значит ли это, что вы временно приостановили карьеру в сборной?

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ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 8.10.2021, 21:45

Россия-Словакия-

— Нет, хочу это подчеркнуть. Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол.

Дзюба был капитаном сборной России с 2018 года, но не принимал участия в сентябрьских матчах к чемпионату мира против Хорватии, Кипра и Мальты.

За национальную команду 33-летний футболист провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 16 результативных передач.

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