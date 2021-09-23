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19:57 (мск), источник: Vesti.kz

Босния вызвала игроков «Арсенала» и «Интера» на матч с Казахстаном в отборе ЧМ-2022

Стала известна заявка сборной Боснии и Герцеговины на матч квалификации чемпионата мира-2022 против Казахстана, сообщает KazFootball.kz.

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9 октября подопечные Талгата Байсуфинова на своем поле примут боснийцев, а 12-го числа также дома сыграют с Финляндией.

Главный тренер боснийцев Ивайло Петев вызвал следующих игроков:

вратари: Ибрахим Шехич («Коньяспор», Турция), Никола Василь («Санкт-Паули», Германия), Кенан Пирич («Атромитос», Греция);.

защитники: Бранимир Ципетич («Локомотив», Хорватия), Матео Сушич (ЧФР, Румыния), Юсуф Газибегович («Штурм», Австрия), Сеад Колашинац («Арсенал», Англия), Элдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба — «Ференцварош», Венгрия), Анел Ахмедходжич («Мальме», Швеция), Деннис Хаджикадунич («Ростов», Россия), Синиша Саничанин («Партизан», Сербия), Александар Йовичич («Горица», Хорватия), Айдин Нукич («Тузла»);.

полузащитники: Амир Хаджиахметович («Коньяспор», Турция), Стипе Лончар («Ференцварош», Венгрия), Миралем Пьянич («Бешикташ», Турция), Амер Гояк («Динамо» Загреб, Хорватия), Гойко Цимирот («Стандард», Бельгия), Марко Вранчич («Сток Сити», Англия), Мирослав Стеванович («Серветт», Швейцария), Ади Налич («Мальме», Швеция), Алмедин Зилькич («Олимпия», Словения);.

нападающие: Эдин Джеко («Интер», Италия), Лука Менало («Динамо» Загреб, Хорватия), Эрмедин Демирович («Фрайбург», Германия), Смаил Превляк («Эйпен», Бельгия).

Команда начнет подготовку к этим играм 4 октября.

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