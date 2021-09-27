Кондратьев назвал состав футбольной сборной Беларуси на матчи

вратари — Егор Хаткевич («Динамо», Минск), Павел Павлюченко («Рух», Брест), Владислав Василючек («Ислочь», Минский район), Роман Степанов («Динамо», Брест);.
защитники — Сергей Политевич, Александр Сачивко, Роман Бегунов, Глеб Шевченко (все — «Шахтер», Солигорск), Роман Юзепчук, Кирилл Печенин, Артем Рахманов (все — «Рух», Брест), Николай Золотов («Колос», Ковалевка, Украина), Максим Швецов («Динамо», Минск);.
полузащитники — Никита Корзун, Дмитрий Подстрелов (оба — «Шахтер», Солигорск), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Нур-Султан, Казахстан), Владислав Климович, Артем Быков (оба — «Динамо», Минск), Павел Седько («Торпедо», Москва, Россия), Руслан Лисакович («Ислочь», Минский район), Денис Гречихо, Артем Концевой (оба — «Рух», Брест), Вадим Побудей («Гомель»);.
нападающие — Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия), Андрей Соловей («Гомель»).
Команда соберется 3 октября в Минске и будет тренироваться на базе ассоциации «Белорусская федерация футбола». Затем белорусские футболисты отправятся в Таллинн, где 8 октября встретятся со сборной Эстонии. После матча в эстонской столице белорусы возьмут курс на Казань, в которой 11 октября сыграют с командой Чехии.
Перед этими матчами положение в квалификационной группе Е мирового первенства таково: Бельгия — 16 очков (6 матчей), Чехия — 7 (5), Уэльс — 7 (4), Беларусь — 3 (5), Эстония — 1 (4).