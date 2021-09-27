Кондратьев назвал состав футбольной сборной Беларуси на матчи

Команда соберется 3 октября в Минске и будет тренироваться на базе ассоциации «Белорусская федерация футбола». Затем белорусские футболисты отправятся в Таллинн, где 8 октября встретятся со сборной Эстонии. После матча в эстонской столице белорусы возьмут курс на Казань, в которой 11 октября сыграют с командой Чехии.