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17:30 (мск), источник: БЕЛТА

Кондратьев назвал состав футбольной сборной Беларуси на матчи

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Георгий Кондратьев назвал состав на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В тренировочный лагерь приглашены 26 игроков:

вратари — Егор Хаткевич («Динамо», Минск), Павел Павлюченко («Рух», Брест), Владислав Василючек («Ислочь», Минский район), Роман Степанов («Динамо», Брест);.

защитники — Сергей Политевич, Александр Сачивко, Роман Бегунов, Глеб Шевченко (все — «Шахтер», Солигорск), Роман Юзепчук, Кирилл Печенин, Артем Рахманов (все — «Рух», Брест), Николай Золотов («Колос», Ковалевка, Украина), Максим Швецов («Динамо», Минск);.

полузащитники — Никита Корзун, Дмитрий Подстрелов (оба — «Шахтер», Солигорск), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Нур-Султан, Казахстан), Владислав Климович, Артем Быков (оба — «Динамо», Минск), Павел Седько («Торпедо», Москва, Россия), Руслан Лисакович («Ислочь», Минский район), Денис Гречихо, Артем Концевой (оба — «Рух», Брест), Вадим Побудей («Гомель»);.

нападающие — Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия), Андрей Соловей («Гомель»).

Команда соберется 3 октября в Минске и будет тренироваться на базе ассоциации «Белорусская федерация футбола». Затем белорусские футболисты отправятся в Таллинн, где 8 октября встретятся со сборной Эстонии. После матча в эстонской столице белорусы возьмут курс на Казань, в которой 11 октября сыграют с командой Чехии.

Перед этими матчами положение в квалификационной группе Е мирового первенства таково: Бельгия — 16 очков (6 матчей), Чехия — 7 (5), Уэльс — 7 (4), Беларусь — 3 (5), Эстония — 1 (4).

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