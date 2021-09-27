Карпин назвал состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Глушаков не вызывался в национальную команду с весны 2018 года.
В рамках отборочной группы H сборная России 8 октября примет в Казани команду Словакии, а 11 октября сыграет на выезде со сборной Словении в Мариборе. После шести туров российская команда идет на втором месте в таблице группы (13 очков), уступая лидирующей сборной Хорватии по разнице мячей.
голкиперы — Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Юрий Дюпин («Рубин», Казань), Андрей Лунев («Байер», Германия), Матвей Сафонов («Краснодар»);
защитники — Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин», Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция);
полузащитники — Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все — «Динамо», Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Глушаков («Химки»);
нападающие — Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).