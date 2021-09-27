Карпин назвал состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Глушаков не вызывался в национальную команду с весны 2018 года.



В рамках отборочной группы H сборная России 8 октября примет в Казани команду Словакии, а 11 октября сыграет на выезде со сборной Словении в Мариборе. После шести туров российская команда идет на втором месте в таблице группы (13 очков), уступая лидирующей сборной Хорватии по разнице мячей.