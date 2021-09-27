Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Брайтон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Венеция
Торино
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Нижний Новгород
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Арсенал Т
20
Футбол. Еврокубки
28.09
Аякс
Бешикташ
Все события
Фоторепортажи
10Александр Усик завоевал три титула чемпиона мира
11«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»
22:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карпин назвал состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Капитан подмосковных «Химок» Денис Глушаков вошел в итоговый состав сборной России по футболу на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Россия
Словакия
СловенияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Глушаков не вызывался в национальную команду с весны 2018 года.

В рамках отборочной группы H сборная России 8 октября примет в Казани команду Словакии, а 11 октября сыграет на выезде со сборной Словении в Мариборе. После шести туров российская команда идет на втором месте в таблице группы (13 очков), уступая лидирующей сборной Хорватии по разнице мячей.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

голкиперы — Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Юрий Дюпин («Рубин», Казань), Андрей Лунев («Байер», Германия), Матвей Сафонов («Краснодар»);

защитники — Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин», Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция);

полузащитники — Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все — «Динамо», Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Глушаков («Химки»);

нападающие — Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).

Читайте также
 Великолепная 'пятерка' и вратарь: она бросила хоккей из-за пышного бюста
Шесть спортсменок вошли в сотню самых сексуальных женщин России
Возрастное ограничение 18+
О Дзюбе в сборной России можно забыть
ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ
Тренер «ПСЖ» прокомментировал конфликт между Мбаппе и Неймаром
Владислав Третьяк: Контракт со Знарком еще не подписан
«Урал» одержал первую победу в чемпионате России по футболу
«Витязь» впервые за 12 лет победил дома СКА в матче КХЛ
Чемпион UFC рассказал о причинах отказа от боя с Петром Яном
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь