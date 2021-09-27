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27 сентября, источник: Спорт-Экспресс

О Дзюбе в сборной России можно забыть. Новым лидером должен стать Смолов

В понедельник Валерий Карпин объявил окончательный состав на отборочные матчи ЧМ-2022 со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор).

Россия
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СловакияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Карпин определился, с кем пойдет в бой против Словакии и Словении. Нашу национальную команду ждут две важнейшие встречи, которые четко обозначат — в борьбе мы за путевку в Катар или нет, фавориты в этой схватке или аутсайдеры.

Список отсеянных в последний момент, конечно, интересен, но давайте честно — главная интрига умерла еще несколько дней назад. Для Зиньковского и Крицюка попадание в расширенный список и отсутствие в окончательном — большое событие сначала и маленькая трагедия потом, но при всем уважении к этим футболистам вряд ли кто-то ждал, что они окажутся на серьезных ролях в Казани и Мариборе.

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Игру определяют — или могли определять — другие. Тот же Дзюба набрал отличную форму, и у Карпина наверняка появилась бы головная боль — кого из форвардов выбрать. Ударно начавшего сезон Смолова, только-только названного главным тренером сборной лучшим в стране? Или нападающего, с которым давний и серьезный конфликт, завалившего старт в РПЛ, но разогнавшегося к октябрю?

Это с Хорватией можно было со страха действовать аккуратно, держа в уме нулевую ничью, выпускать после перерыва Заболотного, а не Смолова. Но Словакии и Словении обязательно надо забивать.

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Карпин начал с нулей

А еще национальной команде нужен явный лидер. Такой, как Дзюба у Черчесова. Многие оспаривают этот тезис, но тут, мне кажется, дело исключительно в личных антипатиях. Зенитовец носил повязку, заводил партнеров перед матчами или, скажем, серией пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018, тащил сборную за собой во многих встречах. Как ни крути, а 30 голов в 55 играх — шикарный показатель. У другого лучшего бомбардира России Кержакова те же 30, но в 91-м.

Покеры в ворота Лихтенштейна и Сан-Марино? Что ж, теперь у других появится возможность забивать по четыре карликам, превосходя показатели Дзюбы. Думаю, после нынешнего демарша об Артеме в сборной можно забывать.

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И хочется надеяться, что лидерскую ношу взвалит теперь на себя Смолов. У него точно все в порядке с мастерством, чисто футбольными качествами — осталось только проявлять их в нужное время и в нужном месте. Не уходить в тень, не выключаться, но при этом не пытаться объять необъятное, опускаясь в опорную зону. Отдавать результативные передачи, забивать голы, заводить партнеров.

Справится с этой ролью Федор, которого именно Артем лишил статуса примы уже в ходе чемпионата мира три с лишним года назад? От этого многое зависит в плане попадания на ЧМ. Явных альтернатив Смолову сейчас не видно — Дзюба, по сути, лишил Карпина выбора. Заболотный, пожалуй, больше подходит под варианты против топ-соперников, когда нужна большая работа в обороне, хотя Антон и забил недавно в дерби со «Спартаком». Соболев не в форме: не отличался с июля, далеко не всегда попадает в стартовый состав красно-белых. Чалов пытается найти себя в ЦСКА. Тюкавин и Агаларов слишком молоды.

Время Дзюбы в сборной закончилось. Теперь вся надежда на Смолова.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 8.10.2021, 21:45

Россия-Словакия-

Дзюба в три раза продуктивнее Смолова в официальных матчах

Артем Дзюба и Федор Смолов дебютировали в сборной России с разницей в один год — соответственно в 2011-м и 2012-м. Форвард «Зенита» за 10 лет принял участие в 46 голевых комбинациях, тогда как нападающий «Локомотива» за девять 15 раз забил сам и дважды ассистировал партнерам. Разница в суммарной статистике уже немалая, а в официальных матчах и особенно на крупных турнирах преимущество Артема просто огромно. Его график — одно очко по системе «гол + пас» за встречу, на чемпионате мира и Евро Дзюба набрал семь баллов. У Федора же в подобных играх — 0,37 очка в среднем, а на крупных турнирах Смолов отметился только одним результативным действием — мячом в ворота Новой Зеландии на Кубке конфедераций-2017.

Кирилл Бурдаков
Константин Алексеев

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