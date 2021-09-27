О Дзюбе в сборной России можно забыть. Новым лидером должен стать Смолов

Карпин определился, с кем пойдет в бой против Словакии и Словении. Нашу национальную команду ждут две важнейшие встречи, которые четко обозначат — в борьбе мы за путевку в Катар или нет, фавориты в этой схватке или аутсайдеры.

Список отсеянных в последний момент, конечно, интересен, но давайте честно — главная интрига умерла еще несколько дней назад. Для Зиньковского и Крицюка попадание в расширенный список и отсутствие в окончательном — большое событие сначала и маленькая трагедия потом, но при всем уважении к этим футболистам вряд ли кто-то ждал, что они окажутся на серьезных ролях в Казани и Мариборе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUVjzObsFtV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUVjzObsFtV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUVjzObsFtV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Игру определяют — или могли определять — другие. Тот же Дзюба набрал отличную форму, и у Карпина наверняка появилась бы головная боль — кого из форвардов выбрать. Ударно начавшего сезон Смолова, только-только названного главным тренером сборной лучшим в стране? Или нападающего, с которым давний и серьезный конфликт, завалившего старт в РПЛ, но разогнавшегося к октябрю?

Это с Хорватией можно было со страха действовать аккуратно, держа в уме нулевую ничью, выпускать после перерыва Заболотного, а не Смолова. Но Словакии и Словении обязательно надо забивать.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Карпин начал с нулей

А еще национальной команде нужен явный лидер. Такой, как Дзюба у Черчесова. Многие оспаривают этот тезис, но тут, мне кажется, дело исключительно в личных антипатиях. Зенитовец носил повязку, заводил партнеров перед матчами или, скажем, серией пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018, тащил сборную за собой во многих встречах. Как ни крути, а 30 голов в 55 играх — шикарный показатель. У другого лучшего бомбардира России Кержакова те же 30, но в 91-м.

Покеры в ворота Лихтенштейна и Сан-Марино? Что ж, теперь у других появится возможность забивать по четыре карликам, превосходя показатели Дзюбы. Думаю, после нынешнего демарша об Артеме в сборной можно забывать.

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И хочется надеяться, что лидерскую ношу взвалит теперь на себя Смолов. У него точно все в порядке с мастерством, чисто футбольными качествами — осталось только проявлять их в нужное время и в нужном месте. Не уходить в тень, не выключаться, но при этом не пытаться объять необъятное, опускаясь в опорную зону. Отдавать результативные передачи, забивать голы, заводить партнеров.

Справится с этой ролью Федор, которого именно Артем лишил статуса примы уже в ходе чемпионата мира три с лишним года назад? От этого многое зависит в плане попадания на ЧМ. Явных альтернатив Смолову сейчас не видно — Дзюба, по сути, лишил Карпина выбора. Заболотный, пожалуй, больше подходит под варианты против топ-соперников, когда нужна большая работа в обороне, хотя Антон и забил недавно в дерби со «Спартаком». Соболев не в форме: не отличался с июля, далеко не всегда попадает в стартовый состав красно-белых. Чалов пытается найти себя в ЦСКА. Тюкавин и Агаларов слишком молоды.

Время Дзюбы в сборной закончилось. Теперь вся надежда на Смолова.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 8.10.2021, 21:45 Россия - Словакия -

Дзюба в три раза продуктивнее Смолова в официальных матчах

Артем Дзюба и Федор Смолов дебютировали в сборной России с разницей в один год — соответственно в 2011-м и 2012-м. Форвард «Зенита» за 10 лет принял участие в 46 голевых комбинациях, тогда как нападающий «Локомотива» за девять 15 раз забил сам и дважды ассистировал партнерам. Разница в суммарной статистике уже немалая, а в официальных матчах и особенно на крупных турнирах преимущество Артема просто огромно. Его график — одно очко по системе «гол + пас» за встречу, на чемпионате мира и Евро Дзюба набрал семь баллов. У Федора же в подобных играх — 0,37 очка в среднем, а на крупных турнирах Смолов отметился только одним результативным действием — мячом в ворота Новой Зеландии на Кубке конфедераций-2017.