Все больше плохих новостей для Карпина. Смолов перестал забивать, Гильерме начал привозить

Чем ближе отборочные матчи ЧМ-2022 со Словакией и Словенией, тем больше неприятных новостей для Валерия Карпина. Словно один камень, случайно соскользнувший с вершины, спровоцировал камнепад. И этот камнепад проблем обрушился на тренерский штаб сборной России.

Наша национальная команда потеряла одного за другим целую группу травмированных игроков — вне заявки остались Вячеслав Караваев, Станислав Магкеев, Сергей Петров, Роман Зобнин и Денис Черышев. Объявил о завершении карьеры в сборной России Марио Фернандес. Отказался от приглашения Карпина, сославшись на недостаточно хорошую форму, Артём Дзюба. Крепко прилип к скамейке запасных «Аталанты» Алексей Миранчук. Теперь же начал чудить «первый номер» команды Маринато Гильерме и перестал забивать лучший, по словам Карпина, форвард страны Фёдор Смолов.

Натурализованный бразилец, по слухам, играет с травмой ахилла, но как это связать с его последними ошибками — непонятно. В матче 9-го тура РПЛ с «Химками» Гильерме заработал удаление на ровном месте. Нелепо обработал мяч, выскочив за пределы штрафной, после чего ударил прямой ногой соперника. «Локомотив», исходя из логики игры, должен был побеждать «Химки», а вместо этого едва не проиграл. Как результат: минус два очка от «Динамо» и два матча дисквалификации голкипера.

Гол от «Лацио» в Лиге Европы — вообще мегакурьёз. Почему первый номер сборной России совершил такое странное движение? Как Гильерме мог позволить мячу свободно пролететь вдоль вратарской?

Чисто профессионально объяснить этот момент сложно. Там не столько ошибка Гильерме, сколько ошибка всей обороны. Два игрока соперника были перед лицом вратаря. Всегда считается, что голкипер ошибся, ведь пропустил он. А где были защитники? Это ошибка всей команды. На ближней штанге должен был находиться защитник «Локомотива», а не два соперника. Алексей Прудников бывший голкипер сборной СССР

Действительно, игроков «Лацио» никто не закрыл, но разве не вратарь определяет, ставить ли защитника на ближнюю штангу?

«Это вина Гильерме, — объясняет ещё один экс-голкипер сборной СССР Вячеслав Чанов. — Тут уже никаких оправданий, к сожалению, быть не может. Бывает, мяч в девятку залетает, а здесь просто пролетел. Считаю это ошибкой вратаря. Раньше было обязательным, чтобы защитник стоял на ближней штанге, сейчас же на ближней штанге редко стоят защитники. Вратарь расставляет их так, как ему удобно, чтобы мяч, пролетающий над головами игроков, становился его добычей. Может, кто-то из футболистов не пришёл в нужную точку. Но мяч на такой высоте голкипер не имеет права пропускать».

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В матчах с Хорватией, Кипром и Мальтой Гильерме, мотивированный возвращением в сборную после пропуска Евро-2020 из-за конфликта со Станиславом Черчесовым, не подвёл. Выдал три «сухаря». Но сейчас его состояние не может не беспокоить Карпина и тренера вратарей Виталия Кафанова.

Смолов свой последний мяч забил почти месяц назад — в ворота Мальты. После этого у Фёдора безголевая серия, которая растянулась уже на пять матчей: с «Крыльями Советов», «Уралом» и «Химками» в РПЛ, а также с «Марселем» и «Лацио» — в Лиге Европы.

За «Локомотив» нападающий не отличался с августа. Хотя на старте сезона наколотил в шести турах чемпионата шесть мячей.

Можно связать снижение результативности Смолова до нуля со спадом в игре команды. А можно и обратное утверждать: результаты «Локомотива» ухудшились из-за того, что Фёдор сбил прицел. Забей он «Уралу» и «Химкам», у железнодорожников было бы на четыре очка больше в РПЛ (и всего два балла до лидера «Зенита»); порази ворота «Марселя» — на два больше в Лиге Европы. Всё же именно нападающий — та фигура, которая должна делать разницу. Не забил снайпер — не выполнил свою работу, как бы ни пахал на команду.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 8.10.2021, 21:45 Россия - Словакия -

В последних трёх турах РПЛ по сравнению с шестью стартовыми резко снизилась эффективность Смолова: с 65% успешных ТТД до 60%, по данным InStat. Он стал больше бить по воротам (3,8 удара против 2,4 до этого), но хуже чувствовать створ (1,04 против 1,79). Количество голевых моментов с его участием снизилось с 2,44 до 1,74.

Количество точных передач уменьшилось с 71% до 63%, а потерь мяча увеличилось с 11 до 13. Суммарное количество подборов, перехватов и отборов вообще резко упало — с 7,02 до 2,44. Вроде бы ерунда, тем не менее в таких деталях и отражается разница. То ли у Фёдора эмоциональный спад после выступлений за сборную России, то ли дело в том, что он, доказав что-то своим критикам и Черчесову, потерял огонь в глазах, успокоился.

Дзюба за тот же период забил три мяча, отдал три голевые передачи и заработал пенальти. Но Карпину в этих обстоятельствах только и остаётся ограничиваться коротким «здорово», комментируя голы центрфорварда «Зенита». Для него, в отличие от журналистов и болельщиков, тема Дзюбы сейчас абсолютно неважна — ему бы Смолова опять как-то зажечь.