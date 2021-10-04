Девять футболистов не смогут сыграть за сборную Беларуси в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022

Сейчас в расположении национальной команды к предстоящим играм с эстонцами и чехами готовятся 24 футболиста:

Сборная Беларуси 7 октября в 11.30 отправится в Таллин, где сыграет против Эстонии на стадионе «Лиллекула» 8 октября в 21.45, а затем 11 октября в 21.45 встретится с Чехией в Казани на стадионе «Центральный».