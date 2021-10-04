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19:43 (мск), источник: БЕЛТА

Девять футболистов не смогут сыграть за сборную Беларуси в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд игроков, включенных в изначальный список футбольной сборной Беларуси на текущий сбор, не смогут сыграть в ближайших матчах квалификации чемпионата мира 2022 года из-за травм и болезней. Такое сообщение размещено на официальном сайте АБФФ, сообщает БЕЛТА.

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Не помогут сборной в предстоящих встречах Сергей Политевич, Роман Юзепчук, Александр Сачивко, Николай Золотов, Роман Швецов, Артем Рахманов, Никита Корзун, Артем Концевой и Денис Гречихо.

Сейчас в расположении национальной команды к предстоящим играм с эстонцами и чехами готовятся 24 футболиста:

Вратари: Егор Хаткевич («Динамо-Минск»), Павел Павлюченко («Рух», Брест), Владислав Василючек («Ислочь», Минский район), Роман Степанов («Динамо-Брест»).

Защитники: Максим Бордачев, Данила Нечаев (БАТЭ, Борисов), Кирилл Печенин («Рух», Брест), Роман Бегунов, Глеб Шевченко («Шахтер», Солигорск), Иван Садовничий («Неман», Гродно) и Руслан Юденков («Гомель»).

Полузащитники: Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Нур-Султан, Казахстан), Владислав Климович, Артем Быков («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Павел Седько («Торпедо», Москва, Россия), Руслан Лисакович («Ислочь», Минский район), Александр Селява («Динамо-Минск»), Вадим Побудей («Гомель»), Евгений Краснов («Витебск»).

Нападающие: Виталий Лисакович («Локомотив», Москва), Дмитрий Антилевский («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Андрей Соловей («Гомель»).

Национальная сборная Беларуси разместилась в техническом центре Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и тренируется на комплексе футбольных полей АБФФ.

Сборная Беларуси 7 октября в 11.30 отправится в Таллин, где сыграет против Эстонии на стадионе «Лиллекула» 8 октября в 21.45, а затем 11 октября в 21.45 встретится с Чехией в Казани на стадионе «Центральный».

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