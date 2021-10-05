Мбаппе: если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти

«Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции, и я всегда буду играть за свою национальную команду бесплатно. Но прежде всего я никогда не хотел создавать проблемы. В один момент я почувствовал, что начинаю становиться проблемой, то же самое начали ощущать и другие люди. Говорили, что моё эго было той причиной, что заставило сборную Франции проиграть, что я хотел слишком многого и что без меня, следовательно, команда могла бы победить.



Самое главное — это сборная Франции, и если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти. Я встречался с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, мы обсуждали это. Я ему высказал, что недоволен тем, что люди называли меня “обезьяной” за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. При этом я не отрицаю, незабитый пенальти — моя вина», — приводит слова Мбаппе Goal со ссылкой на L"Equipe.