Карпин оценил состояние игроков сборной России перед матчами отбора на чемпионат мира

«Понятно, что не в самом лучшем [состоянии], но то же самое можно было сказать в прошлый раз про футболистов “Спартака”. Нормальное явление, вещи, которые происходят в клубах. Голову совсем отключить невозможно, нужно забыть на время про клубы, сконцентрироваться на сборной. [Тренерский штаб] на всех футболистов опирается, игроки “Зенита” после домашнего поражения тоже не в самом хорошем психологическом состоянии приехали», — сказал Карпин.