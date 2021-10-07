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13:53 (мск), источник: Vesti.kz

Сборной Казахстана пригрозили санкциями от УЕФА из-за отказа в визах футболистам соперника

УЕФА пригрозил Казахстану санкциями, поскольку футболистам сборной Боснии и Герцеговины было отказано в визах без уважительных причин, сообщает reprezentacija.ba.

Казахстан
Босния и ГерцеговинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Издание отмечает, что соперник сборной Казахстана подал все документы в соответствии с обычными процедурами. При этом намекается, что мотивы отказа выглядят сомнительными.

Напомним, сборные Казахстана и Боснии и Герцеговины являются соперниками по отборочному раунду чемпионата мира-2022. Их матч состоится 9 октября в Нур-Султане. "Санджин Прчич, Элвис Шарич, Деннис Хадзикадунич, Дарио Джумич, Ади Налич и Юсуф Газибегович не будут участвовать в отборочном матче чемпионата мира 2022 года между Казахстаном и Боснией и Герцеговиной, поскольку они не получили визы для въезда в Казахстан.

Что еще хуже, официальные лица этого государства из посольств Казахстана в Хорватии, Сербии и Черногории в контакте с Футбольным союзом Боснии и Герцеговины (ФС БиГ) не указали никаких причин, по которым нашим игрокам было отказано в визах для въезда. Это стало возможным по их законам, но это дополнительно ставит под сомнение мотивы их решения.

ФС БиГ утверждает, что подал заявление на получение визы в соответствии с обычными процедурами, но также после отказа связался с УЕФА, который даже пригрозил Казахстану санкциями, если отказ в визе нашим игрокам был сделан без уважительной причины.
Если этот шаг Казахстана пройдет без санкций, это открывает возможность того, что каждая национальная команда в будущем ослабит своего соперника, отказав ему во въезде в страну", — пишет сайт.

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