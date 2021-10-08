«Травмированные игроки — это не отговорки»: Мостовой — о матче Россия — Словакия

Из-за травм против словацкой команды не сыграют Александр Головин, Алексей Ионов, Денис Глушаков, Илья Самошников и Денис Макаров. Также отметим, что после сентябрьского сбора международную карьеру завершил Марио Фернандес. Его коллега по амплуа Вячеслав Караваев не был вызван на октябрьские матчи из-за повреждения.

— Насколько сильно травмы помешают нашей команде?

— Беспокойство за результат есть. Очень хорошо, что играем дома, потому что на выезде ситуация была бы тяжелее. Что касается травм, то это неотъемлемая часть футбола. Для этого и вызывают так много футболистов, к тому же ввели пять замен в матчах. Так что жаловаться на травмы перед Словакией не приходится, все-таки нужно понимать ситуацию. В этой стране живет миллионов 5 человек, а у нас почти 150 миллионов. Футболистов у нас много, к тому же травмированные были заменены игроками из расширенного списка. Матч будет сложным, но трудности явно будут связаны не с отсутствием каких-то игроков. У нашей сборной есть резервы, так что это не отговорки.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 8.10.2021, 21:45 Россия - Словакия -

— С чем тогда вы связываете возможные проблемы нашей сборной в этом матче?

— Нужно учитывать, что завтрашняя игра — это последний шанс для словаков остаться в гонке за первые места. Если мы выигрываем завтра, то они в принципе уже могут не играть дальше. А вот ничья или победа даст им неплохие шансы на второе место. Так что я ожидаю вполне серьезного сопротивления от сборной Словакии, которое может доставить нашим игрокам проблемы.

— Как считаете, может ли Агаларов получить свой шанс завтра?

— Вряд ли Гамид завтра появится на поле. Он сейчас определенно не сильнее Смолова или Заболотного. Забил свои голы в чемпионате, молодец, но он еще молодой игрок, и у него все впереди. Бросать его в бой в таком важном матче пока рановато, пусть пропитывается атмосферой сборной и растет. У него пока еще много минусов по части игры. Всем нашим молодым игрокам нужно стремиться к результатам испанцев во вчерашнем матче. Там не у всех ребят профессиональные контракты есть, мне кажется, а они уже Италию обыгрывают, — приводит слова Мостового Rusfootball.