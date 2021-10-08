«Будет еще сложнее». В Боснии опасаются выездного матча с Казахстаном в отборе к ЧМ-2022

"В гостевой игре с Казахстаном будет еще сложнее. По разным причинам сборная потеряла многих игроков. Нелегкий перелет и искусственное покрытие — добавляют трудностей боснийской команде. Есть проблемы и у Казахстана, но не так много.

В целом, даже ослабленный состав гостей выглядит сильнее своего оппонента. Несомненно, после неудачного результата в родных стенах, сборная Боснии и Герцоговины будет играть первым номером. Задача команды лишь одна — добиться победы. Поражение или ничья — фактически лишают шансов на второе место в группе. Казахстан скорее всего вновь будет действовать вторым номером и постарается использовать свои моменты. Если это удастся, то гостям будет сложно добиться успеха", — отметил Капичич.

Матч Казахстан — Босния и Герцеговина состоится 9 октября и пройдет на стадионе «Астана Арена».