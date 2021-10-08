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17:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Будет еще сложнее». В Боснии опасаются выездного матча с Казахстаном в отборе к ЧМ-2022

Спортивный журналист телеканала BHT 1 Бранко Капичич в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился ожиданиями от матча отборочного цикла чемпионата мира — 2022 между Казахстаном и Боснией и Герцоговиной. Специалист назвал самый оптимистичный для хозяев сценарий и отметил главные сложности для гостей.

Босния и Герцеговина
КазахстанОтбор ЧМ: таблица и календарь
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"В гостевой игре с Казахстаном будет еще сложнее. По разным причинам сборная потеряла многих игроков. Нелегкий перелет и искусственное покрытие — добавляют трудностей боснийской команде. Есть проблемы и у Казахстана, но не так много.

В целом, даже ослабленный состав гостей выглядит сильнее своего оппонента. Несомненно, после неудачного результата в родных стенах, сборная Боснии и Герцоговины будет играть первым номером. Задача команды лишь одна — добиться победы. Поражение или ничья — фактически лишают шансов на второе место в группе. Казахстан скорее всего вновь будет действовать вторым номером и постарается использовать свои моменты. Если это удастся, то гостям будет сложно добиться успеха", — отметил Капичич.

Матч Казахстан — Босния и Герцеговина состоится 9 октября и пройдет на стадионе «Астана Арена».

К этой игре соперники подходят с одинаковым количеством очков, по три балла, но по дополнительным показателям балканцы обходят Казахстан.

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