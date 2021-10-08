Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира

На 24-й минуте после прострела Арсена Захаряна мяч в свои ворота отправил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр. На 84-й минуте желтую карточку получил полузащитник Дмитрий Баринов, она стала для него второй в отборочном турнире, из-за чего россиянин пропустит следующий матч национальной команды. Сборная России не потерпела ни одного поражения под руководством Валерия Карпина. В сентябре россияне сыграли вничью с хорватами (0:0) и обыграли команды Кипра и Мальты с одинаковым счетом 2:0.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 11.10.2021, 21:45 Словения - Россия -

Капитаном сборной в матче впервые был полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев. В составе национальной команды дебютировали защитники Сергей Терехов, выступающий за «Сочи», и Дмитрий Чистяков из «Зенита».

В других играх группы H сборные Хорватии и Словении одержали крупные гостевые победы. Хорваты были сильнее команды Кипра (3:0), словенцы обыграли сборную Мальты (4:0).