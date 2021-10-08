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8 октября, источник: ТАСС

Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Словакии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Казани на «Ак Барс — Арене».

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Источник: РИА "Новости"

На 24-й минуте после прострела Арсена Захаряна мяч в свои ворота отправил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр. На 84-й минуте желтую карточку получил полузащитник Дмитрий Баринов, она стала для него второй в отборочном турнире, из-за чего россиянин пропустит следующий матч национальной команды. Сборная России не потерпела ни одного поражения под руководством Валерия Карпина. В сентябре россияне сыграли вничью с хорватами (0:0) и обыграли команды Кипра и Мальты с одинаковым счетом 2:0.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 11.10.2021, 21:45

Словения-Россия-

Капитаном сборной в матче впервые был полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев. В составе национальной команды дебютировали защитники Сергей Терехов, выступающий за «Сочи», и Дмитрий Чистяков из «Зенита».

В других играх группы H сборные Хорватии и Словении одержали крупные гостевые победы. Хорваты были сильнее команды Кипра (3:0), словенцы обыграли сборную Мальты (4:0).

Сборная России занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе — 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.

Россия
1:0
Первый тайм: 1:0
Словакия
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