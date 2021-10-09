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00:14 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси уступили эстонцам в матче отборочного турнира ЧМ-2022

9 октября Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси уступили эстонцам в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со счетом 0:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
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С первых минут встречи команды действовали осторожно, с оглядкой на собственные ворота. Футболисты обеих сборных грешили неточными передачами.

Первый опасный момент возник у ворот белорусской команды на 27-й минуте. Эрик Сорга бил головой в упор, но попал в голову Глеба Шевченко и мяч ушел на угловой.

Постепенно хозяева поля захватили инициативу в свои руки и заперли гостевую команду на ее половине поля, подав еще четыре «корнера». На 37-й минуте встречи мог забивать Йоонас Тамм, но на дальний удар отлично среагировал вратарь белорусской дружины Павел Павлюченко. На 43-й минуте могли забивать уже гости, но удар Владислава Климовича из пределов штрафной парировал Карл Якоб Хейн.

Во втором тайме эстонцы сначала осторожничали, но затем завладели территорией, поведя осаду ворот гостей. На 57-й минуте их тактика дала плоды. Максим Бордачев ошибся в штрафной, Хенри Аниер отобрал мяч и навесил на Эрика Соргу, который на этот раз не промахнулся.

Попытки гостей отыграться успехов не имели. Замены к которым прибег тренерский штаб белорусов изменить ход неудачно складывающегося поединка не помогли.

Напротив, на 78-й минуте Мяртен Кууск не использовал отличный шанс, не попав в пустые ворота. Затем белорусов простил Константин Васильев. Но на 93-й минуте эстонцы добились своего. Сергей Зенев воспользовался ошибкой Вадима Побудея, обыграл Павла Павлюченко и забил мяч в пустые ворота, установив окончательный счет встречи.

Из-за поражения в столице Эстонии белорусская сборная опустилась на последнее место в своей отборочной группе.

Следующий матч квалификации к чемпионату мира 2022 года подопечные Георгия Кондратьева, который отсутствовал на матче с эстонцами из-за проблем со здоровьем, проведут 11 октября в Казани. Соперниками белоусов станет команда Чехии.

Эстония
2:0
Первый тайм: 0:0
Беларусь
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