Боярский: Сборная России с такой игрой не выйдет на чемпионат мира! Полная беспомощность!

«А чего тут ждать? Лучше не будет. Пока что так. Словаки играли одни, сами забили и мячом владели. Следующий матч — до свидания. С такой игрой сборная России никуда не выйдет. Полная беспомощность. Абсолютно беззубая команда. Почему не получается? Я не специалист, но даже невооруженным глазом дилетанту видно, что что-то не так. Матвей Сафонов молодец. Из всей команды, наверное, лучший. Кузяев капитан? Меня не удивило это. Какая разница кто капитан? Кузяев хорош в “Зените”, а в этой команде пропадет любой. Ничего не можем. Думаю, что все вопросы только к Карпину, ибо он не сделал команду еще. Нужно либо давать ему время, либо отстранять его», — сказал Боярский «СЭ».