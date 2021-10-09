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01:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Боярский: Сборная России с такой игрой не выйдет на чемпионат мира! Полная беспомощность!

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Словакии (1:0).

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СловакияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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«А чего тут ждать? Лучше не будет. Пока что так. Словаки играли одни, сами забили и мячом владели. Следующий матч — до свидания. С такой игрой сборная России никуда не выйдет. Полная беспомощность. Абсолютно беззубая команда. Почему не получается? Я не специалист, но даже невооруженным глазом дилетанту видно, что что-то не так. Матвей Сафонов молодец. Из всей команды, наверное, лучший. Кузяев капитан? Меня не удивило это. Какая разница кто капитан? Кузяев хорош в “Зените”, а в этой команде пропадет любой. Ничего не можем. Думаю, что все вопросы только к Карпину, ибо он не сделал команду еще. Нужно либо давать ему время, либо отстранять его», — сказал Боярский «СЭ».

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 11.10.2021, 21:45

Словения-Россия-

Боярский также отметил, что у сборной России нет сыгранности в команде.

«Никаких намеков на то, что сборная России является сыгранной командой нет. И быть не может. Я не думаю, что сборная России сможет выйти на первое место и попасть на чемпионат мира», — добавил Боярский.

Команда Валерия Карпина одержала третью победу подряд. У России стало 16 очков, и она занимает второе место в турнирной таблице, уступая Хорватии только по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия 11 октября на выезде сыграет против команды Словении.

Россия
1:0
Первый тайм: 1:0
Словакия
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