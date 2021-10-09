Эстония — Беларусь. В этой осени «и.о.» не виноват. Потому что все плохо перманентно

Потери и впрямь были, не спорим. Только носили они другой характер и связаны были с теми футболистами, что не могли выйти на поле. Кто бы из них сумел в одночасье и гарантированно преобразить действия гостевого коллектива, другой вопрос. Ответ на него просится «никто». Вот только все равно эксперимент не проведен, а значит, ссылаться на коронавирус в своих рядах как на причину неоптимальной суммарной готовности национальная дружина немного вправе.



Итого — считайте, так и не выяснили мы с эстонцами, кто из нас сильнее, крепче и достойнее занять в группе предпоследнее место. Дома весной мы воспользовались их проблемами, связанными с достаточным количеством, помимо заболевших, еще и травмированных, сейчас — они выступили эдакими бенефициарами белорусских невзгод. Если хотите, можете сосчитать разницу мячей. По сумме двух встреч — 4:4. Но это все равно будут слезы в пользу бедных.



Сборная Беларуси проиграла команде, которая считалась фаворитом накануне встречи. Если хотите, можете это считать за оправдание пятничным 0:2 в столице Эстонии. Иной раз можно было бы не лить никаких слез после этого поражения, держа в уме формулировку такого предстартового расклада. Однако нынче он сам по себе — уже не просто тревожный звонок, а горьчайшее осознание того, как низко мы пали и в какой глубокой яме находимся.



Впрочем, есть! Есть один тот, чье присутствие из девяти исполнителей было бы в этот вечер на поле очень кстати. Имя ему — Николай Золотов. Это он после одного из проигрышных поединков под руководством Кондратьева пообещал, что команда «будет возвращать армию болельщиков на трибуны. Доказывать, что мы небезразличны на поле. Надеюсь, что доиграемся до того, что люди будут к нам хотя бы нормально относиться».



Бог с ним, с отношением общественности к БФФ и ее нынешнему руководству, что прямо отражается на отношении к национальной сборной. Но и в этот вечер на таллиннском газоне сами футболисты вновь не сделали, откровенно говоря, ничего, чтобы за них запереживалось с новой силой. И Радушко вряд ли в этом виноват. Так играли и те, кого Кондратьев обвинил в отсутствии горящих глаз, так играли и эти.