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11:24 (мск), источник: Прессбол

Эстония — Беларусь. В этой осени «и.о.» не виноват. Потому что все плохо перманентно

После матча в Таллинне ничего нового мы о белорусском футболе не узнали. И так было ясно, что дела в нем обстоят отвратительно.

БеларусьОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Соломинка ему, а национальной сборной — в частности, была постелена форс-мажорными обстоятельствами. Не тем, конечно, что из выездного списка выпал Георгий Кондратьев, конечно, а тем, что команду пришлось покинуть ряду игроков. Отсутствие рулевого на скамейке, в сущности, ничего не значило. Особенно в связи с этим, что Кондратьева хвалил кукушку даже после ее увольнения, то есть Михаила Мархеля, а Олег Радушко высоко отзывался в предматчевом интервью уже о Георгии Петровиче.

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Потери и впрямь были, не спорим. Только носили они другой характер и связаны были с теми футболистами, что не могли выйти на поле. Кто бы из них сумел в одночасье и гарантированно преобразить действия гостевого коллектива, другой вопрос. Ответ на него просится «никто». Вот только все равно эксперимент не проведен, а значит, ссылаться на коронавирус в своих рядах как на причину неоптимальной суммарной готовности национальная дружина немного вправе.

Итого — считайте, так и не выяснили мы с эстонцами, кто из нас сильнее, крепче и достойнее занять в группе предпоследнее место. Дома весной мы воспользовались их проблемами, связанными с достаточным количеством, помимо заболевших, еще и травмированных, сейчас — они выступили эдакими бенефициарами белорусских невзгод. Если хотите, можете сосчитать разницу мячей. По сумме двух встреч — 4:4. Но это все равно будут слезы в пользу бедных.

Сборная Беларуси проиграла команде, которая считалась фаворитом накануне встречи. Если хотите, можете это считать за оправдание пятничным 0:2 в столице Эстонии. Иной раз можно было бы не лить никаких слез после этого поражения, держа в уме формулировку такого предстартового расклада. Однако нынче он сам по себе — уже не просто тревожный звонок, а горьчайшее осознание того, как низко мы пали и в какой глубокой яме находимся.

Впрочем, есть! Есть один тот, чье присутствие из девяти исполнителей было бы в этот вечер на поле очень кстати. Имя ему — Николай Золотов. Это он после одного из проигрышных поединков под руководством Кондратьева пообещал, что команда «будет возвращать армию болельщиков на трибуны. Доказывать, что мы небезразличны на поле. Надеюсь, что доиграемся до того, что люди будут к нам хотя бы нормально относиться».

Бог с ним, с отношением общественности к БФФ и ее нынешнему руководству, что прямо отражается на отношении к национальной сборной. Но и в этот вечер на таллиннском газоне сами футболисты вновь не сделали, откровенно говоря, ничего, чтобы за них запереживалось с новой силой. И Радушко вряд ли в этом виноват. Так играли и те, кого Кондратьев обвинил в отсутствии горящих глаз, так играли и эти.

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Хотя за сборную и впрямь не стыдно. Стыд — это чувство неловкости за кого-то близкого, поведшего себя недостойным образом. С этой сборной — позавчера мархелевской, вчера — кондратьевской, сегодня — радушковской болельщик так и не сроднился. Он просто смотрит футбол, она, то есть команда, просто где-то там в него играет. И играет весьма посредственно.

Первый удар в эстонский створ, он же второй белорусский в матче, последовал на 43-й минуте игры. Когда хозяева открыли счет и вроде как цифры на табло вынуждали белорусов большими силами двигаться вперед, обыкновением были передачи назад и безмолвие Лисаковича, который отчего-то впереди не находил партнеров. Те будто бы были озабочены удержанием минимального проигрыша. Да и тот не удержали. Не больно-то надо, как оказалось, раз Побудей на пару с Павлюченко допустили школярские ошибки в компенсированное время и позволили эстонцам забить второй.

Так они и обошли в таблице белорусов. Последние, естественно, могут про неоптимальный ростер твердить, но это никому неинтересно.

Виталий Алексеев

Эстония
2:0
Первый тайм: 0:0
Беларусь
 Эстония — Беларусь. В этой осени "и.о." не виноват. Потому что все плохо перманентно
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