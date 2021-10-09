Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Ротор
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Факел
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Акрон
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Балтика
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо
КАМАЗ
Футбол. Сборные
18:00
Узбекистан
Малайзия
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Азербайджан
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Грузия
Греция
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Швеция
Косово
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Финляндия
Украина
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Шотландия
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Люксембург
Сербия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Швейцария
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Дания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Андорра
Англия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Венгрия
Албания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Польша
Сан-Марино
Футбол. Сборные
22:15
Португалия
Катар
Все события
Фоторепортажи
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
10:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Смех и грех»: фанаты в ужасе от сборной России после победы в Казани

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В рамках 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2022 сборная России дома взяла верх над командой Словакии (1:0).

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Этот матч стал для национальной команды четвертым под руководством Валерия Карпина, который продолжает набирать очки: ворота по-прежнему остаются на замке (0 пропущенных мячей за четыре встречи), плюс три подряд победы после домашней ничьи с Хорватией.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на итоговый успех, многие фанаты остались недовольны игрой наших футболистов.

— «За 90 минут 25% владения мячом на своем стадионе! И один удар в створ», — пишет @etereshkin в Instagram.

— «Смех и грех. Просто уничтожали, повезло», — делится впечатлениями @a_002_m.

«Примерно так сыграл бы четвертый состав Бельгии. К сожалению, уровень нашей сборной сейчас — это Кипр и Финляндия», — рассуждает @alex_writerslife.

— «Отвратительная игра», — не удовлетворен @iz80x.

— «Игра просто позорище!» — отмечает @sanyok_z95.

Однако стоит и похвалить россиян. Ведь, вопреки бесчисленным травмам, сборная продолжает борьбу за прямой выход на мировое первенство в Катаре.

— «Матвей Сафонов — игрок матча», — уверен @alifanov_artyom.

— «Тяжело. Много травмированных, нет уверенной игры… Но, кто бы что ни говорил, результат у Карпина пока 100%, полет нормальный», — делится мнением @denisermolin.

«Вам не угодить, при любом исходе грязью сборную поливается, что за народ? Сборная, можно сказать, обновленная, много новичков — вы хотите, чтоб они сразу начали всех растаптывать?» — верит в лучшее @kamil.calimulin.

— «Чего вы ноете, что плохо играют. Спасибо скажите, что выиграли!» — отвечает критикам @ivanuska97.

— «Карпину респект. С кучей проблем (травмы, несыгранность) он сумел объединить игроков и дать результат. Критикам надо закрыть рты и мыслить здраво: сегодня главное результат», — пишет @vladislav_labuznyi.

— «Игра забудется, а победа останется!» — размышляет о матче @alex_panevin.

Отметим, что в активе нашей команды теперь 16 очков. В группе Н сборная России занимает второе место, впереди — Хорватия (16) лишь по дополнительным показателям.

11 сентября отечественные футболисты на выезде встретятся со Словенией.

Россия
1:0
Первый тайм: 1:0
Словакия
 Великолепная 'пятерка' и вратарь: она бросила хоккей из-за пышного бюста
Шесть спортсменок вошли в сотню самых сексуальных женщин России
Возрастное ограничение 18+
На таком фоне и Черчесов хорош: 8 выводов по игре сборной России
Промах Модрича, триумф Мюллера. Обзор матчей квалификации ЧМ
Овечкин получил травму. Кажется, все плохо
Комичный автогол. Что случилось с вратарем сборной Уэльса?
ЦСКА в гостях обыграл действующего чемпиона Евролиги
Карпин: К сожалению, лучшим игроком матча был Сафонов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь