«Смех и грех»: фанаты в ужасе от сборной России после победы в Казани

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Этот матч стал для национальной команды четвертым под руководством Валерия Карпина, который продолжает набирать очки: ворота по-прежнему остаются на замке (0 пропущенных мячей за четыре встречи), плюс три подряд победы после домашней ничьи с Хорватией.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4104af014ccf8bffea0b" data-vnd="4104af014ccf8bffea0b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4104af014ccf8bffea0b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на итоговый успех, многие фанаты остались недовольны игрой наших футболистов.

— «За 90 минут 25% владения мячом на своем стадионе! И один удар в створ», — пишет @etereshkin в Instagram.

— «Смех и грех. Просто уничтожали, повезло», — делится впечатлениями @a_002_m.

«Примерно так сыграл бы четвертый состав Бельгии. К сожалению, уровень нашей сборной сейчас — это Кипр и Финляндия», — рассуждает @alex_writerslife.

— «Отвратительная игра», — не удовлетворен @iz80x.

— «Игра просто позорище!» — отмечает @sanyok_z95.

Однако стоит и похвалить россиян. Ведь, вопреки бесчисленным травмам, сборная продолжает борьбу за прямой выход на мировое первенство в Катаре.

— «Матвей Сафонов — игрок матча», — уверен @alifanov_artyom.

— «Тяжело. Много травмированных, нет уверенной игры… Но, кто бы что ни говорил, результат у Карпина пока 100%, полет нормальный», — делится мнением @denisermolin.

«Вам не угодить, при любом исходе грязью сборную поливается, что за народ? Сборная, можно сказать, обновленная, много новичков — вы хотите, чтоб они сразу начали всех растаптывать?» — верит в лучшее @kamil.calimulin.

— «Чего вы ноете, что плохо играют. Спасибо скажите, что выиграли!» — отвечает критикам @ivanuska97.

— «Карпину респект. С кучей проблем (травмы, несыгранность) он сумел объединить игроков и дать результат. Критикам надо закрыть рты и мыслить здраво: сегодня главное результат», — пишет @vladislav_labuznyi.

— «Игра забудется, а победа останется!» — размышляет о матче @alex_panevin.

Отметим, что в активе нашей команды теперь 16 очков. В группе Н сборная России занимает второе место, впереди — Хорватия (16) лишь по дополнительным показателям.