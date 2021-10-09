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11:06 (мск), источник: ТАСС

Вайсс: Сборная Словакии по игре не заслуживала поражения в матче с россиянами

Сборная Словакии уступила россиянам со счетом 0:1 в отборочном матче чемпионата мира.

Россия
СловакияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Словацкие футболисты заслуживали гораздо большего в матче с командой России. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер словацкой команды Владимир Вайсс.

Сборная Словакии уступила россиянам со счетом 0:1 в отборочном матче чемпионата мира, на 24-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник Милан Шкриньяр.

«У нас было больше шансов, большое преимущество, но получили автогол. Великолепно сыграл вратарь, удача была на стороне России, — сказал Вайсс. — Когда Шкриньяр делал подкат, то, видимо, думал, что за спиной есть игрок. Он сам великолепный игрок, пытался выручить вратаря, но мяч срикошетил в собственные ворота».

«Вы полностью обороняетесь и можете добиться своей цели. Карпин играл вторым номером и исходил из того качества игроков, которые у него есть. Звездные футболисты, такие как Александр Головин, Артем Дзюба, у него не играли, он действовал от обороны, ему повезло. Молодой вратарь с огромным будущим выручил вашу команду», — подчеркнул Вайсс.

Россия
1:0
Первый тайм: 1:0
Словакия
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