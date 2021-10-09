Вайсс: Сборная Словакии по игре не заслуживала поражения в матче с россиянами

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МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Словацкие футболисты заслуживали гораздо большего в матче с командой России. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер словацкой команды Владимир Вайсс.

Сборная Словакии уступила россиянам со счетом 0:1 в отборочном матче чемпионата мира, на 24-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник Милан Шкриньяр.

«У нас было больше шансов, большое преимущество, но получили автогол. Великолепно сыграл вратарь, удача была на стороне России, — сказал Вайсс. — Когда Шкриньяр делал подкат, то, видимо, думал, что за спиной есть игрок. Он сам великолепный игрок, пытался выручить вратаря, но мяч срикошетил в собственные ворота».