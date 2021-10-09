Хорватии не помешал незабитый пенальти Модрича, у Словении — новая звезда, Мюллер принес победу Германии

У Словении восходит новая звезда

Группа Н.

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 8.10.2021, 21:45 Кипр 0 Хорватия 3

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 8.10.2021, 21:45 Мальта 0 Словения 4

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 8.10.2021, 21:45 Россия 1 Словакия 0



Хорватия с вернувшимся в состав Модричем ожидаемо выиграла на Кипре, и как раз полузащитник «Реала» отдал очередной гениальный пас, которым за мгновения до конца первого тайма воспользовался Перишич. До этого же «шашечным» не везло, а главным неудачником первого тайма выглядел Крамарич. Его гол отменили после вмешательства ВАР, после чего еще один удар форварда в упор сумел заблокировать защитник.

Когда же в начале второго тайма Крамарича сбили в штрафной, уже Модрич упустил возможность похоронить интригу и не реализовал пенальти. Окончательно вопросы были сняты в концовке, когда отличился защитник Гвардиол, а экс-форвард «Рубина» Ливая добил хозяев в добавленное арбитром время.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUx6M_Eoxkm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUx6M_Eoxkm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUx6M_Eoxkm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hrvatski nogometni savez (@hns_cff)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается Словении, с которой Россия сыграет в следующем туре, то у балканской команды отлично выглядел Иличич. Его первый гол на Мальте вроде бы смотрится простым, но как мастерски одноклубник Алексея Миранчука по «Аталанте» в касание из-под себя пробил низом в ближний угол! Этот удар задал тон в игре, а после перерыва словенцы поработали над улучшением разности забитых и пропущенных мячей. На этом отрезке необходимо отметить сделавшего ассистентский хет-трик Ловрича. 23-летний атакующий полузащитник родился в Австрии, играл за ее молодежку против России в отборе на ЧЕ-2019, а сейчас становится звездой на своей исторической родине. Стоит напомнить, что голы Ловрича принесли словенцам победы над Мальтой и Хорватией.



И В Н П М О 1. Хорватия 7 5 1 1 11–1 16 2. Россия 7 5 1 1 11–4 16 3. Словения 7 3 1 3 8–7 10 4. Словакия 7 2 3 2 7–6 9 5. Мальта 7 1 1 5 6–15 4 6. Кипр 7 1 1 5 1–11 4

11 октября. Словения — РОССИЯ, Хорватия — Словакия, Кипр — Мальта.

Баварцы выручили Флика

Группа J.

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа J, 8.10.2021, 21:45 Германия 2 Румыния 1

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа J, 8.10.2021, 21:45 Исландия 1 Армения 1

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа J, 8.10.2021, 21:45 Лихтенштейн 0 Северная Македония 4



Когда Ханси Флик выиграл три первых матч на посту главного тренера Германии с суммарным счетом 12:0, возникло стойкое ощущение, что никаких чудес, вроде домашнего поражения от македонцев, с немцами уже не случится. Однако румыны решили неприятно удивить фаворита, и лучше всех это удалось Хаджи. Сын знаменитого футболиста на входе в штрафную финтами раскачал двух защитников и поставил Тер Штегена в тупик футзальным ударом с носка.

Однако во втором тайме Германия все же добилась своего, и это было необычное событие. В турнирных матчах на своем поле эта команда в принципе проигрывает крайне редко, поэтому волевая победа при отставании к перерыву лишь вторая в истории, а первая случилась против Эстонии еще в 1937 году! Переломной же оказалась атака, в которой Ройс выкатил мяч под удар Гнабри, и тот из-за штрафной забил свой 20-й гол за сборную. Удивительная результативность для игрока, который не является центральным нападающим, ведь ранее лучшую скорострельность в тридцати играх на таком уровне демонстрировали исключительно легенды немецкого футбола — Герд Мюллер, Фриц Вальтер и Клаус Фишер.

А непростую победу лидеру группы принесли другие бывшие подопечные Флика по «Баварии»: выполнивший классную скидку при подаче углового Горецка и не имевший права промахнуться Мюллер. Пропустивший сентябрьский цикл из-за травмы ветеран идеально проявил себя в роли джокера, также отметив небольшой юбилей и забив 40-й мяч в сборной. Могло быть и больше, если бы Йоахим Лев не игнорировал лучшего немецкого игрока бундеслиги вплоть до Евро-2020.

Что касается сборной Армении, которая после весеннего отрезка сенсационно лидировала, а в сентябре набрала в трех турах два очка, не сумев на своем поле переиграть даже Лихтенштейн, то у команды Хоакина Капарроса появился качественный джокер. О том, что аргентинец Селараян сменит гражданство, заговорили еще прошлым летом, но только сейчас футболист, ярко игравший на родине, а также в Мексике и МЛС, наконец-то дебютировал в сборной страны своих предков.

И первый блин не вышел комом, так как 29-летний футболист стал автором голевой передачи на полузащитника «Кайрата» Оганесяна. Вот только упущенная победа стоила Армении второго места. Теперь при равном количестве очков его за счет дополнительных показателей занимает Македония.



И В Н П М О 1. Германия 7 6 0 1 19–3 18 2. Сев. Македония 7 3 3 1 15–6 12 3. Армения 7 3 3 1 8–10 12 4. Румыния 7 3 1 3 10–8 10 5. Исландия 7 1 2 4 7–15 5 6. Лихтенштейн 7 0 1 6 2–19 1

11 октября. Северная Македония — Германия, Румыния — Армения, Исландия — Лихтенштейн.

Турции не помогли новый тренер и отсутствие Холанна

Группа G



ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа G, 8.10.2021, 21:45 Латвия 0 Нидерланды 1

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа G, 8.10.2021, 21:45 Турция 1 Норвегия 1

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа G, 8.10.2021, 21:45 Гибралтар 0 Черногория 3

В центральном матче дня в этой группе Норвегии не хватало основных форвардов — Холанна и Серлота. Турция же получил эмоциональный заряд после назначения на пост главного тренера имевшего шансы возглавить российскую команду Штефана Кунца. Хозяева включили сумасшедший прессинг, что принесло им быстрый гол, когда Дженгиз Юндер вывел на пустые ворота впервые отличившегося на таком уровне Актюркоглу.

Но все же нынешние турки неустойчивы как с точки зрения игры, так и в плане эмоций. Даже по своим воротам они могут пробить так, что спасет только штанга. А позиционная ошибка при «стандарте» обернулась ответным голом Торстведта. Ничья оказалась в пользу скандинавов, которые сохранили за собой второе место.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUx4qRCsCm7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUx4qRCsCm7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUx4qRCsCm7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от OnsOranje (@onsoranje)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается голландцев, то они пусть и с минимальным преимуществом, но взяли свое в Латвии, а когда объявили стартовые составы, можно было даже не принимать ставки на то, кто станет автором первого гола. В этом году полузащитник «Аякса» Классен сделал это уже в четвертом матче «оранжевых»!

После возвращения Луи ван Гала его команда стала единоличным лидером группы. В игре же черногорцев стоит отметить не только голевой дубль экс-динамовца Бечирая, но и результативную передачу полузащитника «Рубина» Хакшабановича.

И В Н П М О 1. Нидерланды 7 5 1 1 23–6 16 2. Норвегия 7 4 2 1 13–6 14 3. Турция 7 3 3 1 17–14 12 4. Черногория 7 3 2 2 11–9 11 5. Латвия 7 1 2 4 7–11 5 6. Гибралтар 7 0 0 7 3–28 0

Уэльс чуть не похоронил автогол голкипера

Группа Е.

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа E, 8.10.2021, 21:45 Чехия 2 Уэльс 2

ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа E, 8.10.2021, 21:45 Эстония 2 Беларусь 0

Лидерству Бельгии, которая накануне потерпела фиаско в полуфинале Лиги наций, ничего не угрожает. У «красных дьяволов» вдвое больше очков, чем у Чехии и Уэльса, а их ничья скорее в пользу валлийцев, которые имеют игру в запасе. Эту команду стоит похвалить за характер и за то, что не сломалась после дикого автогола голкипера Уорда, который неловко обработал пас партнера к собственным воротам.

У кого в этой группе нет шансов ни на что, так это у продолжающей падение Белоруссии. Проиграв эстонцам, наши соседи потерпели пятое поражение подряд и опустились на последнее место.



И В Н П М О 1. Бельгия 6 5 1 0 21–4 16 2. Чехия 6 2 2 2 10–9 8 3. Уэльс 5 2 2 1 7–7 8 4. Эстония 5 1 1 3 8–15 4 5. Белоруссия 6 1 0 5 6–17 3

11 октября. Белорусия — Чехия, Эстония — Уэльс.