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11:02 (мск), источник: Sport24

Карпин: К сожалению для сборной России, лучшим игроком матча был Сафонов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Словакией (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022 ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, касающиеся вратарей команды.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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— Шнякин сказал в эфире ТВ, что планировалась игра Гильерме, но из-за его травмы вышел Сафонов.

— Надо позвонить Шнякину и узнать, откуда у него такая информация. Да, у Гильерме есть проблемы, но это не первый месяц, он и сам об этом говорил. Это не помешало ему играть в сентябре. Не думаю, что травма сыграла какую-то огромную роль в выборе вратаря.

— Оцените игру Сафонова.

— Сафонов спас в нескольких моментах. Был лучшим игроком матча. К сожалению, для нас. Если вратарю приходится быть лучшим игроком матча, это плохо для твоей команды. Он сделал свою работу на 100%, — передает слова Карпина корреспондент Sport24.

Россия
1:0
Первый тайм: 1:0
Словакия
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