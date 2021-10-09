Карпин: К сожалению для сборной России, лучшим игроком матча был Сафонов

— Надо позвонить Шнякину и узнать, откуда у него такая информация. Да, у Гильерме есть проблемы, но это не первый месяц, он и сам об этом говорил. Это не помешало ему играть в сентябре. Не думаю, что травма сыграла какую-то огромную роль в выборе вратаря.