Карпин: К сожалению для сборной России, лучшим игроком матча был Сафонов

— Шнякин сказал в эфире ТВ, что планировалась игра Гильерме, но из-за его травмы вышел Сафонов.
— Надо позвонить Шнякину и узнать, откуда у него такая информация. Да, у Гильерме есть проблемы, но это не первый месяц, он и сам об этом говорил. Это не помешало ему играть в сентябре. Не думаю, что травма сыграла какую-то огромную роль в выборе вратаря.
— Сафонов спас в нескольких моментах. Был лучшим игроком матча. К сожалению, для нас. Если вратарю приходится быть лучшим игроком матча, это плохо для твоей команды. Он сделал свою работу на 100%, — передает слова Карпина корреспондент Sport24.