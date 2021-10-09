На таком фоне и Черчесов хорош: 8 выводов по матчу Россия — Словакия

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Мы во всем уступаем 38-й команде мира

Неизмеримо трудно после такой игры формулировать какие-то выводы. Не потому, что их нет, а потому что они сливаются в одно удручающее впечатление. Не обманывайтесь результатом. В домашнем матче с командой, занимающей 38-е место в рейтинге ФИФА, наши смотрелись ужасающе плохо. Особенно в первом тайме. 11−27 по ударам, 26 на 74 по проценту владения мячом, 258 на 731 (!) по количеству передач при точности 61 на 89 процентов. Тотальное преимущество соперника. Еще раз — дома с командой из конца четвертого десятка в мировом рейтинге.

Отсутствие резерва

Защитники Валерия Карпина будут говорить о том, что это был чуть ли не резервный состав. И это, конечно, верно. Железобетонным игроком основы можно назвать только Георгия Джикию, тогда как всем остальным есть адекватная альтернатива. Точнее, была бы, если бы все кандидаты в сборную были здоровы. Но, увы, слишком много травм и других потерь — от Артема Дзюбы и Романа Зобнина до Магомеда Оздоева и Александра Головина, от Марио Фернандеса и Вячеслава Караваева до Гилерме (он все-таки был запасе, говорят, что не вполне здоров) и Дениса Черышева.

Тем не менее, этот матч развеял еще одну иллюзию. За три года с чемпионата мира сборная очень обновилась, и при Станиславе Черчесове долгое время казалось, что уровень всех наших футболистов таков, что они легко взаимозаменяются. Теперь мы точно знаем, что это заблуждение. Тех, кто составлял костяк команды, заменить невозможно. Во всяком случае, без потери качества. Иначе бы очень домашняя Словакия (два очка в трех гостевых играх, с учетом этой) не возила бы нас на глазах собственных болельщиков.

План Карпина не работает

Карпин пришел в сборную со своими идеями. Идеями очень романтичными и вроде бы прогрессивными: 4−3−3, высокий прессинг, агрессия на флангах, активность крайних защитников… Все это хорошо на бумаге, но совершенно не соотносится с имеющимися ресурсами. Это было видно еще по игре с Хорватией, но то был первый матч, и тухлую атаку можно было объяснить этим.

Понятно, что теперь не было оптимального состава, но у тренера сборной всегда будут такие проблемы — один травмирован, другой дисквалифицирован, третий не в форме. Наставнику приходится каждый раз собирать эту мозаику, поэтому требуется быть более адаптивным и гибким. А на фоне Карпина более тактически разнообразным выглядит даже Черчесов. Лишь после ахового первого тайма наставник сборной решился на перестановки — Дмитрий Баринов (он, кстати, пропустит следующую игру из-за перебора карточек), а затем Дмитрий Чистяков стали играть третьего центрального защитника. И хотя качество и рисунок игры, по сути, не изменились, по крайней мере, у ворот Матвея Сафонова стало менее тревожно. Уже хоть что-то.

Нет командной игры

Еще одна прогнозируемая проблема — командная игра. Опять же, можно понять, что многие игроки почти не играли вместе, а у тренера было минимум времени на то, чтобы наладить связи. Но так будет всегда, поэтому надо искать какие-то пути решения проблемы. Другие же находят.

В матче мы увидели, что командные взаимодействия равны нулю. Атакующая тройка проваливает прессинг и плохо разбирает игроков, тройка центральных полузащитников слабо передает оппонентов друг другу и без мяча часто принимает не верные решения, абсолютно отсутствует выход из обороны, фланги работают еле-еле, и то исключительно за счет индивидуальных качеств Зелимхана Бакаева и Арсена Захаряна. Отдельная боль — стандарты, с которых мы ничего не создали у чужих ворот, зато раз за разом заставляли нервничать Сафонова у своих.

В общем, пока это не команда, а группа футболистов. Просто посмотрите на средние позиции игроков на поле. Джикия (14), Баринов (6) и Ерохин (21) как будто в карты играли. И сравните этот хаос с расстановкой словаков, у которых, по сути, было четыре нападающих, располагающихся по всему фронту атаки. Так выглядит структура.

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Ерохин не замена Головину

Этот вывод полностью вытекает из предыдущего. Что вообще атакующий полузащитник Ерохин делал так глубоко перед своей штрафной? Намного глубже более универсального Далера Кузяева (23), Сергея Терехова (22) и Алексея Сутормина (18). Это аномалия.

Индивидуально этот матч для него был также ужасен. Если верить Whoscored, за 63 проведенных на поле минуты он владел мячом 0,6 (!) процентов времени и сделал две (!) точные передачи — в два раза меньше, чем у Захаряна и в четыре раза меньше, чем у Смолова, которые были заменены в перерыве. Хочется верить, что это шутка, потому что таких цифр просто не бывает. И все же чем руководствовался Карпин, продержав Ерохина на поле так долго? Его смело можно было менять через полчаса.

Слабейшая полузащита сборной в истории

А теперь давайте вспомним, что зенитовец вышел на позиции Александра Головина. Неудивительно, что без монегаска у сборной России практически не было атаки. Кто должен был делать нацеленные проникающие передачи на ход Захаряну, Бакаеву и Смолову? Ерохин, Баринов, Кузяев? В этой тройке такое под силу только Далеру. Собственно, он и отметился двумя передачами под удар, но его усилий явно недостаточно.

Пожалуй, такой слабой с мячом полузащиты у сборной России не было никогда, чему подтверждением тот факт, что 26% владения — антирекорд для нашей команды в матчах чемпионатов мира. До того худшим показателем были невероятные теперь 33%.

Так в Черчесове ли было дело?

Все это наводит на очень грустные мысли о том, что не из-за Черчесова сборная так бездарно играет в последний год. Станислав Саламович тоже не мог придумать ничего путного, но у него психология отличника — он рационально разбирает сильнейшие и слабейшие стороны футболистов, и играет на их наиболее полезных качествах. Отсюда эти бесконечные подачи на Дзюбу. А Карпин просто подгоняет игроков под свое видение футбола. Что разумно в клубе, но бесперспективно в сборной, где тренер видит футболистов семь дней в месяц.

Футбол Черчесова был примитивен и уже не давал результат, а у Карпина пока ни одного пропущенного мяча, но если смотреть на качество игры (а оно неминуемо со временем трансформируется в справедливый результат — так происходит всегда), то все стало намного печальнее. Даже в Белграде, где сборная была разгромлена 0:5, игра не была в одну калитку.

Сафонов и Бакаев — будущее сборной

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 11.10.2021, 21:45 Словения - Россия -

Если кто и заслуживает похвалы по такой игре, то в первую очередь Сафонов. Он провел очень уверенный матч, совершил несколько ярких сейвов и вообще смотрелся в рамке так, будто играет за сборную много лет. Если он и дальше будет пребывать в такой форме, станет железным номером один.

А в атаке, с учетом всех вводных данных, неплохо смотрелся Бакаев. По крайней мере, ему хотя бы иногда удавалось протащить мяч вперед на дриблинге, и именно он чаще всех обострял игру (три ключевые передачи). Хотя автогол Милана Шкриньяра состоялся после прострела Захаряна, именно спартаковец создавал жизнь впереди. Без него было бы совсем грустно. Радует, что Бакаев и Сафонов — еще молодые футболисты, способные играть за сборную еще много-много лет.

Также, пожалуй, стоит положительно отметить Сутормина (в целом удержал свой фланг и по мере возможности подключался вперед) и Кузяева, отрабатывавшего за всю полузащиту — и сзади (3 отбора — лучший показатель), и впереди. В Мариборе остается надеяться только на этот квартет. И на еще один автогол.