Комичный автогол в отборе ЧМ-2022. Что случилось с вратарем сборной Уэльса?

Пока мы следили за страданиями сборной России в матче со Словакией, параллельно проходили ещё 10 игр квалификации ЧМ-2022. Когда встреч так много, обязательно должно случиться что-то необычное. Случилось!

Итак, Чехия принимала Уэльс. Для понимания картины: команды угодили в отборочную группу к Бельгии и борются друг с другом за второе место, чтобы сыграть в стыках. То есть матч важнейший. Гости приехали в Прагу без своей главной звезды — Гарета Бэйла, который ещё в сентябре получил травму и вылетел из строя на пару месяцев. Но на этом удача чехов не закончилась.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4104af014ccf8bffea0b" data-vnd="4104af014ccf8bffea0b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4104af014ccf8bffea0b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На 49-й минуте, при счёте 1:1, хорошо знакомый нам по игре за «Спартак» Алекс Крал пытался развить атаку, однако его обокрал Аарон Рэмси. Валлийский полузащитник сделал ещё пару шагов и отдал пас вратарю Дэнни Уорду, а у того случилось затмение. От ноги голкипера мяч отскочил в штангу, Уорд попытался исправить ошибку и вместо этого усугубил ситуацию. Комичный автогол. Отдавать пасы вратарю в створ, как Рэмси, нельзя, но действия Уорда объяснить невозможно. Просто посмотрите.

Сборная Уэльса всё же спасла себя, а заодно и психику Уорда. Итог — 2:2. Чехи и валлийцы продолжают рубиться за второе место в группе, имея одинаковое количество очков, при этом у вторых матч в запасе. Бельгийцев им уже не догнать. Те оторвались на безумные восемь баллов и практически гарантировали себе прямую путёвку на чемпионат мира.



Кстати, Уорд ещё несколько лет назад числился в «Ливерпуле» с другим любителем «привозов» — Лорисом Кариусом. Совпадение?